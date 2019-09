Tehnička škola Karlovac: Ako želite na etiku, dođite u subotu

Učenici Tehničke škole Karlovac koji su umjesto vjeronauka odlučili pohađati etiku na nastavu iz tog predmeta morat će dolaziti subotom.

Kako se Jutarnjem listu požalila majka jednog učenika prvog razreda, njezin se sin prvi dan škole neugodno iznenadio kada je njega i još dvoje kolega u razredu od ukupno 20 učenika koji se nisu odlučili za vjeronauk razrednica obavijestila da će oni u školu morati i svake subote. Nije, kaže majka, dobio nikakvo drugo objašnjenje, čak niti termin u kojem će se nastava iz etike održavati. Zasad zna samo da će u školu, za razliku od većine svojih kolega koji pohađaju vjeronauk, umjesto pet dana odlaziti čak šest dana u tjednu.

Ravnatelj škole Ivan Janković je za Jutarnji List rekao da učenici etiku moraju slušati subotom jer “ne može drugačije”.

- Radimo u dvije smjene, imamo 31 odjeljenje i ne možemo vezati nastavu vjeronauka da ide paralelno s etikom. Da smo mogli, već bismo to sami napravili, ne bismo čekali nečiji pritisak - rekao je. Jedino rješenje ravnatelj vidi u prelasku škole na rad u jednoj smjeni, ali tvrdi da je to kompliciran i skup pothvat.

- To su vam vječni pothvati, to je misterij. Da bismo mi prešli u jednu smjenu, trebalo bi investirati 15, 20 milijuna kuna u zgradu, da se prostorije adekvatno urede, ali osnivač škole za to sada nema uvjete, a kad će imati, ne znamo. Mogu se javno svima ispričati, ali ne zato što sam kriv, nego zato što mi je žao da su djeca zakinuta. Suosjećam i iskreno mi je žao, ali ne možemo drukčije organizirati - tvrdi ravnatelj.

