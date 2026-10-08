Teksas pogubio ubojicu Jamaala Howarda unatoč sumnjama u injekcije nakon Christe Pike

Jamaal Howard (46) pogubljen je u srijedu navečer u teksaškom zatvoru zbog ubojstva prodavačice koje se dogodilo prije dvadeset i šest godina. Njegovi su odvjetnici do zadnjeg trenutka pokušavali zaustaviti izvršenje smrtne kazne, upozoravajući na potencijalne probleme s lijekom koji se koristi za smrtonosnu injekciju.

Sumnje u ispravnost lijeka

Odvjetnici su tražili odgodu nakon nedavnog incidenta u Tennesseeju, gdje je 30. rujna pogubljenje Christe Pike završilo neuspješno. Pike je nevjerojatnim raspletom preživjela primjenu dvije doze pentobarbitala, istog lijeka koji Teksas planira koristiti. Pravni tim osuđenika izrazio je zabrinutost da bi teksaški pentobarbital mogao biti degradiran jer mu je navodno istekao rok valjanosti.

Vrhovni sud odbacio je Howardovu hitnu žalbu bez ikakvog dodatnog objašnjenja. Sutkinja Ketanji Brown Jackson bila je jedina koja je javno izrazila neslaganje s takvom odlukom. Teksaški prizivni sud prethodno je odbio dva zahtjeva za zaustavljanje pogubljenja koja su se temeljila na istim zabrinutostima. Država Teksas redovito produljuje rok valjanosti lijekova nakon testiranja, što kritičari već duže vrijeme smatraju izrazito nesigurnom praksom. Zbog nestašice na tržištu, obje države lijekove nabavljaju od ljekarni za pripravu lijekova.

U sudskim dokumentima Howardovi odvjetnici jasno su istaknuli svoje argumente protiv nastavka procedure. Dodali su da traže detaljne informacije o samom lijeku koji teksaško ministarstvo planira upotrijebiti za ovo smaknuće. Nadali su se da će Vrhovni sud uvidjeti neposrednu opasnost za njihovog klijenta i hitno intervenirati prije isteka roka.

​- Teksas ne bi trebao žuriti i slijediti stopama Tennesseeja, a odgoda bi spriječila da se tako nešto dogodi - naveli su odvjetnici u svom podnesku. Smatrali su da je rizik od nepotrebne patnje jednostavno prevelik u ovakvim okolnostima. Isticali su da je apsolutna obveza države osigurati ustavno prihvatljivo izvršenje kazne koje isključuje okrutnost.

Tijek izvršenja kazne

Howard je osuđen na smrtnu kaznu zbog ubojstva četrdesetdvogodišnje Vickie Swartout u Silsbeeju 2000. godine. Tijekom pljačke trgovine tada dvadesetogodišnji Howard upucao je prodavačicu jednom u prsa i ukrao 114 dolara iz blagajne. U svojoj posljednjoj izjavi pred izvršenje kazne Howard se ispričao obitelji žrtve zbog onoga što je učinio. Smrtna presuda izvršena je inicijalnom dozom od pet grama pentobarbitala, a Howard je proglašen mrtvim u 20:03 sati.

Prema izvješćima novinara koji su prisustvovali pogubljenju, kako je pentobarbital počeo djelovati, Howard je uzeo nekoliko udaha i zadihao se. Nakon toga počeo je proizvoditi zvukove slične hrkanju, zakašljao se i nastavio sa zvukovima koji su postajali sve tiši. Svi njegovi pokreti prestali su nakon otprilike trideset sekundi od početka djelovanja injekcije. Liječnici su službeno proglasili smrt devetnaest minuta nakon početka cjelokupne procedure.

Odvjetnici su godinama tvrdili da se pogubljenje ne bi smjelo provesti jer je Howard intelektualno nesposoban za takvu kaznu. Isticali su da mu je davno dijagnosticirana kronična shizofrenija i da njegovo svakodnevno funkcioniranje odgovara razini osobe s intelektualnim teškoćama. Ipak, država je uzvratila da njegov tim nije priložio dovoljno dokaza koji bi potvrdili da ispunjava stroge pravne kriterije za status osobe s intelektualnim teškoćama. Sudovi na kraju nikada nisu održali posebno ročište kako bi detaljno ispitali njegovo mentalno stanje. Ovo je bilo sedmo pogubljenje u Teksasu od početka ove godine.

Reakcije na slučaj u Tennesseeju

Howardovo pogubljenje bilo je prvo u SAD-u nakon neuspjelog pokušaja u Tennesseeju. Organizacije koje prate smrtne kazne navode da je Christa Pike prva osoba u modernom dobu koja je preživjela proceduru smrtonosne injekcije. Zbog tog presedana ista je sutkinja u Tennesseeju naredila lokalnom ministarstvu očuvanje svih dokaza vezanih uz taj neuspjeli pokušaj. Guverner te savezne države istovremeno je zaustavio sva daljnja pogubljenja do okončanja temeljite neovisne istrage.

Stručnjaci naglašavaju da ovakav rasplet događaja u Tennesseeju postavlja složena pravna i medicinska pitanja o samoj metodi izvršenja i njenoj humanosti. Za to vrijeme Teksas i dalje nastavlja sa zakazanim smaknućima i ostaje jedna od najaktivnijih američkih država u provođenju smrtne kazne. Obje spomenute savezne države oslanjaju se na vrlo slične protokole koji se baziraju na upotrebi samo jedne vrste droge, umjesto kombinacije od tri lijeka kakvu primjenjuju neke druge.

Unatoč prosvjedima organizacija za ljudska prava, teksaške vlasti pokazuju potpuno povjerenje u svoj sustav izvršenja najteže kazne. Uprava za kazneno pravo Teksasa redovito odbacuje sve prigovore o potencijalnoj nehumanosti jedinstvene smrtonosne doze, pozivajući se na desetljeća vlastite prakse u državnim zatvorima. Očekuje se da će novi tehnički detalji s neuspjelog pogubljenja u Tennesseeju tek postati poznati široj javnosti kroz sudske postupke koji slijede u nadolazećim mjesecima.

*uz korištenje AI-ja