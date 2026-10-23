Telegraph otpušta stotinjak zaposlenih: 'Želimo postati globalni medij pokretan AI-em'

Britanski list Telegraph smanjit će broj zaposlenih u sklopu plana da postane globalni medij i kompanija pokretana umjetnom inteligencijom (AI). Do toga dolazi nakon što ga je ljetos kupio njemački medijski gigant Axel Springer za 769 milijuna dolara. Otkaz bi trebalo dobiti stotinjak zaposlenih, uglavnom u redakciji kulture i sporta.

U mailu poslanom radicima piše da su radi "budućnosti tvrtke donesene teške odluke".

Carolin Hulshoff Pol, izvršna direktorica Telegraph Media Group (TMG), napisala je: “Telegraph je imao ograničene sposobnosti za investiranje, prilagodbu i kretanje u smjeru koje zahtijeva tržište. Ambicija nam je da Telegraph iz vodećeg britanskog lista pretvorimo u globalni medij pokretan AI-em, s temeljima u istinitom novinarstvu, izravnom odnosu s publikom i ekspertizom koja nas čini boljima od drugih".

“Da bi ostvarili tu ambiciju moramo promijeniti način na koji smo organizirani i kako donosimo odluke te se fokusirati na naše resurse i postati učinkovitiji", dodala je.

Telegraph je novog vlasnika dobio u lipnju nakon turbulentne tri godine u kojima je pokušavao osigurati budućnost brenda.

Axel Springer je ranije objavio da mu je cilj ubrzati "digitalnu transformaciju" Telegrapha, iskoristiti AI za rast i proširiti se na američko tržište.