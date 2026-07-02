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ZAŠTITA JADRANA

Telemach predstavio natječaj za djecu i Ribafishevu edukativnu slikovnicu Sretno More

Piše 24sata,
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Telemach predstavio natječaj za djecu i Ribafishevu edukativnu slikovnicu Sretno More
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Kao nastavak društveno odgovorne inicijative Sretno more, Telemach je pokrenuo nagradni natječaj „Sretno more u očima djece“ koji traje sve do kraja listopada.

Telemach je u sklopu projekta Sretno more predstavio nagradni natječaj za vrtićku i školsku djecu te dječju edukativnu slikovnicu „Sretno more“, kojima nastavlja aktivnosti usmjerene zaštiti Jadrana i jačanju ekološke svijesti među najmlađima. Slikovnica je nastala u suradnji s autorom Domagojem Jakopovićem Ribafishem, koji se već ranije istaknuo u provođenju edukativnih aktivnosti s djecom i sudjelovanju u akcijama čišćenja obale i mora.

Kao nastavak društveno odgovorne inicijative Sretno more, Telemach je pokrenuo nagradni natječaj „Sretno more u očima djece“ koji traje sve do kraja listopada. Kroz poticanje dječje kreativnosti i likovnog izražavanja natječaj je usmjeren na podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora i prirodnog okoliša te uključivanje djece i odgojno-obrazovnih ustanova u teme ekologije i održivosti. 

S istom idejom predstavljena je i slikovnica Sretno more, čiji je autor Domagoj Jakopović Ribafish. Kako ističe, cilj je bio stvoriti priču koja će djeci biti bliska, zanimljiva i potaknuti ih da o očuvanju mora razmišljaju na njima razumljiv način: „Djeca najbolje usvajaju znanja kada ih uspijemo istovremeno zainteresirati, nasmijati i potaknuti na razmišljanje. Upravo zato ova slikovnica govori o prijateljstvu, odgovornosti i malim koracima koji u konačnici donose velike promjene.“

Predstavljene aktivnosti nastavak su razvoja projekta Sretno more, koji iz ekoloških akcija prerasta u širu platformu usmjerenu na edukaciju i uključivanje djece na području cijele Hrvatske u teme očuvanja okoliša.

„Projekt Sretno more od samog je početka usmjeren na stvaranje konkretnih i mjerljivih promjena. U nešto više od godinu dana proveli smo šest akcija čišćenja obale i podmorja, uklonili sedam i pol tona otpada te kroz edukativne aktivnosti i predstavu došli do više od 1.200 djece. Posebno nas veseli što je projekt prerastao akcije čišćenja i postao platforma koja spaja zaštitu okoliša, edukaciju i lokalnu zajednicu. Vjerujemo da upravo na taj način možemo dugoročno potaknuti odgovorniji odnos prema moru i okolišu“, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Nove akcije čišćenja nastavljaju se već ove jeseni i to u Skradinu i Dubrovniku. Sve veći interes škola, udruga, ronilačkih klubova i akademske zajednice, kao i suradnja s partnerima projekta, DIH Innovamare i Institutom Ruđer Bošković, potvrđuju da je Sretno more preraslo u dugoročnu inicijativu koja uspješno okuplja širu zajednicu oko zajedničkog cilja očuvanja morskog ekosustava. Partneri svojim stručnim znanjem dodatno osnažuju njegovu znanstvenu i edukativnu komponentu.

Uz snažan društveni utjecaj, projekt je ostvario i priznanja struke. Uz Grand Prix za društveni utjecaj i održivost Hrvatske udruge za odnose s javnošću, „Sretno more“ uvršteno je i među finaliste uglednih međunarodnih nagrada PRWeek Global Awards te IPRA Golden World Awards.

Sve informacije o nagradnom natječaju dostupne su na web stranici Telemacha: https://telemach.hr/sretno-more.
 

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