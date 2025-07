Temperature danas do 36°C. Upalili su crveni meteoalarm

U utorak će biti djelomice, na istoku i jugu i pretežno sunčano. Na zapadu mjestimice povećana naoblaka uz moguću kišu, uglavnom na sjevernom Jadranu i pljuskove s grmljavinom, većinom prijepodne. Poslijepodne smanjenje naoblake, no još je ponegdje u unutrašnjosti moguć poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 28 do 33, na Jadranu od 31 do 36°C.

U srijedu će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 22 do 27 °C. Najviša dnevna većinom između 31 i 36 °C.

DHMZ je za utorak izdao crveni meteoalarm za riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog visokih temperatura. Izdali su i žuti meteoalarm za zagrebačku i kninsku regiju zbog visokih temperatura te žuti za riječku zbog mogućeg jakog nevremena. Za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal te Dalmaciju objavili su žuti alarm zbog jakog vjetra u prvom dijelu dana.

