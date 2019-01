Temperature padaju: Ovo će biti najhladnija noć ove zime?

Najniža temperatura ove zime izmjerena je u Osijeku gdje je bilo -14,7 stupnjeva Celzijusa, a RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar tvrdi kako bi on uskoro mogao biti oboren i to već u subotu na zapadu Hrvatske.

Kako javlja DHMZ, u subotu nas očekuje djelomično sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Na istoku Slavonije može pasti još snijega ujutro.

Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom od -10 do -5, ponegdje moguće i niža, na Jadranu od -1 do 4, a najviša dnevna između -2 i 3, na Jadranu od 6 do 11 °C.

- Očekuje se kako će se temperature zadržati oko nule. Na jugu će pak biti ugodnije nego danas, vjetar će sasvim oslabjeti, a temperature će se kretati od 6 do 10 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u gorju bit će ugodnije nego danas - rekla je Mazzocco Drvar i dodala da će se snijeg zadržati na tlu te da bi se mogao i smrznuti.

