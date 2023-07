Grmljavinsko nevrijeme danas će pogoditi veći dio zemlje. Za vikend stiže drugi toplinski val

U Hrvatskoj će danas biti djelomice sunčano uz povremenu naoblaku, a vrijeme će biti nestabilno. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, javlja Državni hidrometeorološki zavod, dok će u Dalmaciji biti pretežno sunčano i uglavnom suho.

U Slavoniji i Baranji treba računati na promjenljivo i nestabilno vrijeme. Povremeno će biti pljuskova i grmljavine, osobito prema sredini dana i poslijepodne, a lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 27°C, javlja meteorolog Tomislav Kozarić iz DHMZ-a za HRT.

U središnjoj Hrvatskoj zamjetno manje toplo nego danas i u prvom dijelu dana umjereno i pretežno oblačno. U noći i ujutro mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom, a zatim uglavnom još u južnijim područjima. Poslijepodne smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 17°C.

Foto: meteo.hr

Na zapadu zemlje promjenljivo, u gorju mjestimice i pretežno oblačno. Ponegdje kiša i grmljavina, osobito prijepodne i sredinom dana, a mogući su i jaki pljuskovi, ponajprije u Istri. Najviše sunca na otocima. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura uz ponegdje umjereno valovito more. Najviša dnevna temperatura od 19°C u Gorskome kotaru do 30 °C na Rabu i Lošinju.

U Dalmaciji će se zadržati prevladavajuće sunčano, te vrlo toplo i vruće s temperaturom danju i do 31°C. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni, na sjeveru ponegdje bura. More malo do umjereno valovito.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu bura, prolazno i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 31 °C, u gorju malo niža.

Zbog grmljavinskog nevremena na snazi je žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme.

Foto: meteo.hr

Na sunčanom jugu u četvrtak također vrlo toplo i vruće, a najniža jutarnja temperatura oko 22°C. Poslijepodne će osvježavati većinom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a more biti umjereno valovito, osobito prema otvorenom.

Za vikend stiže drugi toplinski val

U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano, a od subote i stabilno te danju vruće, pogotovo u nedjelju. U petak uz više oblaka u istočnim predjelima još je moguć poneki pljusak ili barem malo kiše. Vjetar će oslabjeti.

Na Jadranu u danima koji slijede prevladavajuće sunčano i vruće, od nedjelje i vedro. U noćnim i prijepodnevnim satima puhat će slaba i umjerena bura, osobito na sjeveru, a od sredine dana sjeverozapadnjak i zapadnjak koji u petak ponegdje mogu biti i jači.