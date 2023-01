Temperature idu u minus, diljem Hrvatske upozorenja na snazi zbog snijega, vjetra, jake kiše...

Nestabilno vrijeme koje je ovaj tjedan zahvatilo Hrvatsku će se nastaviti i sutra. Kako javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno, povremeno s oborinama koje će češće biti na Jadranu i uz njega.

Osim kiše, u unutrašnjosti se očekuje i snijeg, uglavnom u gorju, no kako će padati temperature, snijega će biti i u nizinama, a moguć je i ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana.

- Na kopnu će puhati slab i umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu južni i jugozapadni vjetar koji će na sjevernom dijelu okrenuti na istočnjak i buru te jačati. Najniža temperatura zraka od -2 do 2, duž obale od 4 do 9, a najviša dnevna od 2 do 7, na Jadranu između 8 i 13 °C - prognoza je DHMZ-a.

Na snazi su za sutra i brojna upozorenja, a najviše njih odnosi se na riječku regiju gdje je na snazi žuti meteoalarm zbog jake i olujne bure, snijega koji je moguć ponajprije u unutrašnjosti Istre i riječkom zaleđu, no DHMZ upozorava i da ga može biti i ponegdje uz obalu te da bi mogao napadati do 10 centimetara. Žuto upozorenje je na snazi i zbog lokalnih pljuskova, moguće tuče i grmljavine.

U zagrebačkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji je također na snazi žuti meteoalarm zbog snijega te DHMZ navodi kako bi u Zagrebu i Karlovcu moglo pasti do 15 centimetara snijega, dok u regiji Gospića i više.

Za splitsku i dubrovačku regiju je na snazi žuti meteoalarm zbog pljuskova i grmljavine, dok je diljem Jadrana opasnost i zbog jake bure. Za Velebitski kanal je na snazi narančasti alarm zbog bure koja će biti jaka, a navečer mjestimice i vrlo jaka. DHMZ upozorava da bi najjači udari vjetra mogli biti 35-50 čvorova.

