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VREMENSKA PROGNOZA

Temperature na jugu i do 30° C, evo kakva nas nedjelja očekuje

Piše Ivan Jukić,
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Temperature na jugu i do 30° C, evo kakva nas nedjelja očekuje
Dubrovnik: Gradske plaže već su pune kupača | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Nedjelja donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme diljem Hrvatske, a na Jadranu će mjestimice biti i vruće. Meteorolozi najavljuju temperature koje će se tijekom dana penjati do 30 stupnjeva Celzijevih, dok će većina zemlje uživati u stabilnim vremenskim prilikama

Jutro će na kopnu ponegdje započeti uz kratkotrajnu maglu, osobito uz rijeke i u kotlinama, no ona će se brzo razići te će prevladavati sunčano vrijeme. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti je moguć razvoj oblaka, a u gorskim krajevima ponegdje se ne može isključiti ni kratkotrajan pljusak ili malo kiše. Na Jadranu će prevladavati vedrina uz slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je sve toplije, a mnogima će upravo kupanje i boravak uz obalu biti najbolji način za osvježenje.

Jutarnje temperature na kopnu kretat će se uglavnom između 11 i 15 stupnjeva, dok će uz obalu i na otocima biti od 14 do 19 stupnjeva. Tijekom dana zrak će se zagrijati na ugodnih 25 do 30 stupnjeva, a najtoplije će biti u Dalmaciji i na krajnjem jugu zemlje.

Foto: DHMZ

Meteorolozi upozoravaju i na visok UV indeks. Zbog obilja sunca i maloblačnog vremena Sunčevo zračenje bit će jako, a u dijelu Hrvatske i vrlo jako, osobito oko podneva i u ranim poslijepodnevnim satima. Građanima se savjetuje oprez pri duljem boravku na suncu te korištenje zaštitnih sredstava.

Pred nama je tako još jedan gotovo idealan ljetni dan, uz mnogo sunca, visoke temperature i tek malu mogućnost prolaznih pljuskova u pojedinim dijelovima unutrašnjosti.

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- Na kopnu će tjedan početi sunčano i vruće. Potkraj utorka s jugozapadnim vjetrom porast će naoblaka i relativna vlažnost. U promjenjivu srijedu gdjekad kiša, vjerojatno najviše na sjeveru, gdje će najprije zamjetno osvježiti. Na istoku će vjerojatno biti pljuskova s grmljavinom, a na jugu unutrašnjosti će ostati toplo i suho. Na Jadranu "pravi" sunčani "ljetni" početak tjedna, s noćnom toplinom, dnevnom vrućinom i maestralom. U srijedu južina, na sjeveru pljuskovi, potkraj dana vjerojatno i bura, dok će se u Dalmaciji nastaviti uglavnom suho i vrlo toplo - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

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