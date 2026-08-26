Temperature opet idu do 35 stupnjeva, Hrvatska će se pržiti! Na snazi su brojna upozorenja

Najavljen je novi toplinski val, za petak je izdano narančasto upozorenje za cijelu zemlju, koje označava opasno vrijeme i može negativno djelovati na zdravlje, priopćio je DHMZ. Temperature će ići preko 35 stupnjeva Celzija. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorava građane da se tijekom velikih vrućina pridržavaju preporuka kako bi zaštitili svoje zdravlje. Visoke temperature mogu biti posebno opasne za djecu, starije osobe, trudnice, kronične bolesnike i osobe koje rade na otvorenom.

Najvažnije je piti dovoljno tekućine i ne čekati osjećaj žeđi. Preporučuju se voda te niskokalorični napitci bez kofeina, alkohola i previše šećera. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, koje često imaju slabiji osjećaj žeđi. Izlaganje izravnom suncu treba izbjegavati između 10 i 17 sati, ističe HZJZ.

Tijekom najtoplijeg dijela dana treba se skloniti u hlad ili klimatizirani prostor te izbjegavati naporan fizički rad. Tijelo se može dodatno rashladiti tuširanjem mlakom vodom, hladnim mokrim ručnicima ili kupkom za noge. Preporučuje se lagana, široka i svijetla odjeća od prirodnih materijala, kao i šešir ili kapa te sunčane naočale.

Važno je rashladiti i dom. Ako se koristi klima-uređaj, temperatura ne bi trebala biti više od 7 stupnjeva niža od vanjske.

Vrućine mogu uzrokovati dehidraciju, grčeve, probleme s krvnim tlakom, opteretiti srce i bubrege, a kod ekstremnih temperatura može doći i do toplinskog udara, ozbiljnog stanja koje zahtijeva žurnu pomoć.

Ako se pojave vrtoglavica, slabost, jaka glavobolja ili grčevi, potrebno je odmah otići u hladniji prostor i uzimati tekućinu u manjim gutljajima. Kod znakova toplinskog udara, poput vruće i suhe kože, poremećaja svijesti, malaksalosti ili gubitka svijesti, odmah treba pozvati Hitnu pomoć, osobu premjestiti u hlad i početi hlađenje. HZJZ upozorava da se ne ostavljaju ni djeca ni životinje u parkiranim vozilima.

35,2°C

Najviša temperatura zraka najvljena za petak u Zagrebu i regiji.

1,2 mil.

vozila mjesečno prođe na A1. Ovaj vikend ide ‘veliki povratak’ s mora

40 posto

više toplih noći (kada temperatura ne pada ispod 20 °C) imamo u zadnjih 70 godina

683

vrlo vrućih dana (temperatura iznad 30 °C) zabilježeno je u periodu od 2011. do 2021.