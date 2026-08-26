Obavijesti

News

Komentari 5
STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL

Temperature opet idu do 35 stupnjeva, Hrvatska će se pržiti! Na snazi su brojna upozorenja

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
Temperature opet idu do 35 stupnjeva, Hrvatska će se pržiti! Na snazi su brojna upozorenja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL, DHMZ, Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DMHZ za sutra izdao narančasto upozorenje, a za subotu u Dubrovniku i crveno. Pozvali starije na maksimalni oprez

Najavljen je novi toplinski val, za petak je izdano narančasto upozorenje za cijelu zemlju, koje označava opasno vrijeme i može negativno djelovati na zdravlje, priopćio je DHMZ. Temperature će ići preko 35 stupnjeva Celzija. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorava građane da se tijekom velikih vrućina pridržavaju preporuka kako bi zaštitili svoje zdravlje. Visoke temperature mogu biti posebno opasne za djecu, starije osobe, trudnice, kronične bolesnike i osobe koje rade na otvorenom.

Najvažnije je piti dovoljno tekućine i ne čekati osjećaj žeđi. Preporučuju se voda te niskokalorični napitci bez kofeina, alkohola i previše šećera. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, koje često imaju slabiji osjećaj žeđi. Izlaganje izravnom suncu treba izbjegavati između 10 i 17 sati, ističe HZJZ.

PAKLENO LJETO Je li došao kraj vrućinama? Evo što su rekli iz DHMZ-a...
Je li došao kraj vrućinama? Evo što su rekli iz DHMZ-a...

Tijekom najtoplijeg dijela dana treba se skloniti u hlad ili klimatizirani prostor te izbjegavati naporan fizički rad. Tijelo se može dodatno rashladiti tuširanjem mlakom vodom, hladnim mokrim ručnicima ili kupkom za noge. Preporučuje se lagana, široka i svijetla odjeća od prirodnih materijala, kao i šešir ili kapa te sunčane naočale.

Važno je rashladiti i dom. Ako se koristi klima-uređaj, temperatura ne bi trebala biti više od 7 stupnjeva niža od vanjske.

Vrućine mogu uzrokovati dehidraciju, grčeve, probleme s krvnim tlakom, opteretiti srce i bubrege, a kod ekstremnih temperatura može doći i do toplinskog udara, ozbiljnog stanja koje zahtijeva žurnu pomoć.

STIŽE NEVRIJEME VIDEO Snimili pijavicu kraj Rovinja, DHMZ objavio alarm: Moguće bujične poplave i tuča
VIDEO Snimili pijavicu kraj Rovinja, DHMZ objavio alarm: Moguće bujične poplave i tuča

Ako se pojave vrtoglavica, slabost, jaka glavobolja ili grčevi, potrebno je odmah otići u hladniji prostor i uzimati tekućinu u manjim gutljajima. Kod znakova toplinskog udara, poput vruće i suhe kože, poremećaja svijesti, malaksalosti ili gubitka svijesti, odmah treba pozvati Hitnu pomoć, osobu premjestiti u hlad i početi hlađenje. HZJZ upozorava da se ne ostavljaju ni djeca ni životinje u parkiranim vozilima. 

VRUĆINE Stvara se najjači i najtopliji El Nino u ljudskoj povijesti
Stvara se najjači i najtopliji El Nino u ljudskoj povijesti

35,2°C

Najviša temperatura zraka najvljena za petak u Zagrebu i regiji.

1,2 mil.

vozila mjesečno prođe na A1. Ovaj vikend ide ‘veliki povratak’ s mora

40 posto

više toplih noći (kada temperatura ne pada ispod 20 °C) imamo u zadnjih 70 godina

683

vrlo vrućih dana (temperatura iznad 30 °C) zabilježeno je u periodu od 2011. do 2021.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'
NAKARADNO

Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Načelnik općine rekao nam je kako će 'dečki iz komunalnog izaći na teren i vidjeti što se događa'. Dečki iz komunalnog rekli su nam da se obratimo načelniku. Klasična hrvatska petlja
Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?
RUSIJA I NATO

Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?

Beth Sanner, bivša zamjenica ravnatelja američke Nacionalne obavještajne službe za integraciju misija, pretpostavlja da je Ratcliffe tamo boravio kako bi Putinu prenio izravno upozorenje
Sindikat policijskih službenika o aferi 'Nakaze': 'Milina više ne bi trebao biti ravnatelj policije'
PISALI PLENKOVIĆU I BOŽINOVIĆU

Sindikat policijskih službenika o aferi 'Nakaze': 'Milina više ne bi trebao biti ravnatelj policije'

Policijski službenik mora znati da će ga država zaštititi kada zakonito postupa prema građaninu, bez obzira na njegovo ime i prezime, društveni položaj, političke ili druge veze, poručili su

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026