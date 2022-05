Temperature rastu i preko 30, a u petak pljuskovi i grmljavina

Hrvatsku u četvrtak očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo, u unutrašnjosti i vruće vrijeme, a temperature će se penjati i do 30 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u gorju povremeno i jak, a uz obalu i južni te jugoistočni.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 25 i 30 Celzija.

Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, bit će i u petak, no poslijepodne sa sjeverozapada stiže porast naoblake, uglavnom u središnjim i gorskim predjelima uz mjestimice malo kiše ili pljusak s grmljavinom.

Slab do umjeren jugozapadni vjetar tijekom poslijepodneva okrenut će na sjeverni i sjeveroistočni koji prolazno na udare može biti jak. Na Jadranu slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, u gorju malo niža, a najviša većinom između 25 i 30 °C.

