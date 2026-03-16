PRIJETI EKOLOŠKA KATASTROFA

'Tempirana bomba': Plutajući ruski tanker pun plina izaziva paniku između Italije i Malte

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Marina Militare

Prema procjenama talijanskih vlasti, u prednjim, neoštećenim tankovima još se uvijek nalazi oko 60 tisuća tona ukapljenog prirodnog plina

Pomorske vlasti upozorile su plovila da se drže podalje od oštećenog ruskog tankera bez posade koji danima pluta između Italije i Malte nakon navodnog napada dronom, izazivajući strah od ekološke katastrofe, piše CNN. Zračne snimke prikazuju nagoreno plovilo nagnuto na bok, s velikom pukotinom na trupu i mutnom tvari u moru oko njega. Brod pod ruskom zastavom, Arctic Metagaz, dug 277 metara, postao je plutajuća prijetnja u jednom od ekološki najosjetljivijih područja Mediterana.

Mediteranske države tvrde da je ruski tanker koji pluta 'neposredna i ozbiljna' prijetnja 00:39
Incident se dogodio trećeg ožujka u međunarodnim vodama, a rusko ministarstvo prometa tvrdi da je tanker, koji je isplovio iz arktičke luke Murmansk prema Egiptu, napadnut ukrajinskim pomorskim dronovima lansiranim s obale Libije. Kijev nije preuzeo odgovornost za napad. Svih 30 članova posade, od kojih su neki zadobili opekline, evakuirano je i spašeno nakon izbijanja požara. Od tada, golemi brod nekontrolirano pluta nošen strujama i vjetrovima.

Stanje broda izaziva najveću zabrinutost. Fotografije i snimke potvrđuju teška oštećenja: golema rupa vidljiva je na boku trupa iznad vodene linije, dok su krmeni dio, zapovjedni most i smještajni blokovi potpuno izgorjeli. Brod se nagnuo na jednu stranu i tone krmom, no stručnjaci vjeruju da ga na površini drži dvostruki trup, sigurnosna značajka modernih LNG tankera.

A Russian LNG tanker, Arctic Metagaz, damaged earlier this month and currently adrift without crew, floats in international waters in the Mediterranean Sea between Malta and the Italian islands of Lampedusa and Linosa
Ono što Arctic Metagaz čini iznimno opasnim jest njegov teret. Prema procjenama talijanskih vlasti, u prednjim, neoštećenim tankovima još se uvijek nalazi oko 60 tisuća tona ukapljenog prirodnog plina (LNG). Uz to, u brodu je i oko 900 tona dizela i teškog ulja za pogon. Zbog toga su talijanski dužnosnici odbili mogućnost da brod pristane u neku od njihovih luka, opisujući ga kao "tempiranu bombu punu plina", kako je za Reuters izjavio jedan izvor iz talijanske vlade. Malta je proglasila zonu isključenja u radijusu od pet nautičkih milja oko olupine.

Položaj tankera dodatno pogoršava situaciju. Olupina pluta između talijanskog otoka Linosa i Malte, u području koje Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) opisuje kao ekosustav iznimne vrijednosti, s jednom od najvećih bioraznolikosti u Sredozemnom moru. To je područje dom gotovo svih zaštićenih morskih vrsta Mediterana te ključna ruta za migraciju plavoperajne tune i sabljarke.

- Potencijalno izlijevanje moglo bi uzrokovati požare, kriogene oblake smrtonosne za morski život te rašireno i dugotrajno zagađenje vode i atmosfere - stoji u njihovom priopćenju. Rizik je, kako navode, vrlo visok i potencijalno nepovratan, s teškim posljedicama za gospodarstva obližnjih otoka koja ovise o ribarstvu i turizmu.

I Italija i Malta su na nogama. Vlade obiju zemalja održale su hitne sastanke na najvišoj razini, a talijanska premijerka Giorgia Meloni potvrdila je da su u stalnom kontaktu s malteškim vlastima. Talijanska mornarica, tegljači i brodovi za suzbijanje onečišćenja prate olupinu i spremni su intervenirati. Međutim, operacija spašavanja iznimno je složena.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je Arctic Metagaz dio takozvane ruske "flote u sjeni" - skupine starijih tankera koji prevoze rusku naftu i plin zaobilazeći zapadne sankcije. Brod je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, što znatno komplicira angažman spasilačkih tvrtki. Malteški ministar vanjskih poslova Ian Borg pozvao je EU da istraži mehanizme koji bi omogućili hitne intervencije na sankcioniranim brodovima u slučajevima ekološke prijetnje, bez straha od pravnih posljedica za spasitelje. Odgovornost za spašavanje u konačnici leži na ruskom vlasniku, tvrtki LLC SMP Techmanagement, no zasad nema potvrde o njihovim konkretnim planovima.

