Terete ih za ratni zločin: Tukli ranjene zarobljenike MUP-a

Šibenska policija je izvijestila kako su završili krim istraživanje nad četvoricom zbog sumnje da su počinili ratni zločin. Priopćenje policije prenosimo u cijelosti.

Policijski službenici Odjela ratnih zločina Službe kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske su, u koordinaciji s Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku, dovršili kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su sada 62-godišnjak, 53-godišnjak, 55-godišnjak i 54-godišnjak, tijekom Domovinskog rata, odnosno tijekom rujna i listopada 1991. godine počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika na štetu četvorice pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.



62-godišnjaku se stavlja na teret da je kao tadašnji sekretar SUP-a Knin, u periodu od 27. rujna do 14. listopada 1991. godine znao da njemu podčinjeni pripadnici SUP-a Knin, među kojima i osumnjičeni 53-godišnjak, fizički i psihički zlostavljaju ranjene zarobljene pripadnike MUP-a RH te kao osoba koja je imala moć i ovlasti navedeno zlostavljanje nije spriječio niti poduzeo mjere kojima bi se spriječilo takvo postupanje, čime je pristao i na posljedice takvog protupravnog postupanja, a to su višestruke tjelesne ozljede i psihičke traume zarobljenih pripadnika MUP-a.



55-godišnjaku se stavlja na teret da je kao tadašnji zapovjednik Okružnog zatvora Knin „Stara bolnica“ u periodu od 14. listopada do 2. studenog 1991. godine znao da njemu podčinjeni zatvorski stražari, među njima i osumnjičeni 54-godišnjak, fizički i psihički zlostavljaju ranjene zarobljenike hrvatske narodnosti te kao osoba koja je imala moć i ovlasti navedeno zlostavljanje nije spriječio niti poduzeo mjere kojima bi se spriječilo takvo postupanje, čime je pristao i na posljedice takvog protupravnog postupanja, a to su višestruke tjelesne ozljede i psihičke traume zarobljenika.



Naime, tijekom oružanog napada agresorskih vojnih postrojbi „RSK“-e i okupacije Drniša, zarobljena su ranjena četvorica pripadnika MUP-a RH, a potom odvedeni u bolnicu Knin. Tijekom njihovog prevoženja do bolnice, u nekoliko navrata su ih zlostavljali rezervisti neprijateljske vojske na način da su ih udarali kundacima, rukama i čizmama. Po dolasku u Knin odvezeni su u „Južnu kasarnu“ na ispitivanje gdje su ih batinali rezervisti „JNA“ i „TO“. Nedugo zatim su odvezeni u kninsku bolnicu „Sveti Sava“ gdje su ih tijekom boravka zlostavljali čuvari ispred bolničkih soba, odnosno pripadnici SUP-a Knin, među kojima i osumnjičeni 53-godišnjak, a na način da su svakodnevno ulazili u sobu te ih psihički i fizički zlostavljali govoreći im da su pokršteni Srbi, udarali ih kundacima, prisiljavali da u ustima drže i gutaju vrelu vodu te ih udarali drvenim palicama. Nakon 10-ak dana boravka u bolnici, trojica pripadnika MUP-a RH su premješteni u Okružni zatvor „Stara bolnica“, gdje su ih zatvorski čuvari, među kojima i osumnjičeni 54-godišnjak te rezervisti nastavili zlostavljati, svakodnevno ulazeći u sobe/ćelije te udarajući ih rukama, čizmama i palicama, sve do njihove razmjene dana 2. studenog 1991. godine u Pakovom selu.



Četvrti pripadnik MUP-a ostao je u bolnici „Sveti Sava“ na liječenju, tijekom kojeg ga je osumnjičeni 53-godišnjak nastavio zlostavljati batinanjem.



Od posljedica zlostavljanja oštećena četvorica pripadnika MUP-a su 50 do 80 posto trajni invalidi.



Osumnjičeni, za sada, nisu dostupni našim pravosudnim tijelima, a protiv njih je podnijeta kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.