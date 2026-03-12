Teretni vlak zabio se u radni kraj Benkovca, šteta je velika!

Na željezničkoj pruzi u Benkovcu u ponedjeljak u večernjim satima sudarili su se teretni vlak i specijalni radni vlak koji je bio zaustavljen na dijelu pruge na kojem se izvode radovi sanacije. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, no nastala je veća materijalna šteta. Očevid na mjestu događaja dovršen je jučer poslijepodne, a proveli su ga policijski službenici Policijske uprave zadarske u suradnji s ovlaštenim osobama Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Policija je u utorak, 10. ožujka, zaprimila saznanja o događaju, nakon čega je istoga dana započeto kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti koje su prethodile nesreći, u sklopu kojeg je započet i očevid.

Prema rezultatima provedenog očevida, sumnja se da je teretni vlak, koji je prometovao iz smjera Knina, između 18 i 22 sata udario u zaustavljeni specijalni radni vlak koji je sudjelovao u sanaciji pruge. U trenutku udara u kompoziciji radnih vlakova nije bilo osoba.

Sumnja se da je do sudara došlo uslijed nepažnje i nepoštivanja prometnih propisa u željezničkom prometu koje su bili dužni poduzimati vlakovođe teretnog vlaka.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa.