Teretnjakom udario u auto na A3 i odbacio ga u ogradu, u nesreći teško ozlijeđena žena

U prometnoj nesreći do koje je došlo sinoć oko 22.40 sati, na autocesti A3 u blizini Rešetara, teško je ozlijeđena 56-godišnjakinja. Policijski službenici su očevidom utvrdili da je 30-godišnjak upravljajući teretnim automobilom (za koji je bila priključena poluprikolica), zbog nedržanja dovoljnog razmaka kada se kreće iza drugog vozila, prednjim dijelom teretnog automobila udario u stražnji dio osobnog automobila kojim je upravljala 56-godišnjakinja. Od jačine udara osobni automobil se zarotirao i sletio izvan kolnika, udarivši u metalnu odbojnu oradu.

U prometnoj nesreći ozlijeđena je 56-godišnjakinja. Pružena joj je liječnička pomoć u bolnici u Novoj Gradiški, gdje su ozljede okvalificirane kao teške tjelesne ozljede te je prevezena na daljnje liječenje u bolnicu u Slavonskom Brodu.

Utvrđeno je da 30-godišnjak upravlja vozilom iako mu je protekla valjanost vozačke dozvole za koji prekršaj će biti prekršajno prijavljen.

Nadalje, protiv 30-godišnjaka slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu U Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

