'Termalne kamere, dronovi i 35.000 lovaca pomoći će nam u borbi protiv svinjske kuge...'

Afrička svinjska kuga uzima sve više žrtava, bilo da su to zaražene svinje koje treba eutanazirati, bilo da je to cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, koje, kako kažu, trenutno proizvodi manje od 50 posto potrebnih količina svinja. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić čudi se što se, unatoč svim propisanim mjerama i direktivama, kuga širi eksponencijalno, kao da ono što piše na papiru automatski znači da se i provodi na terenu. Ponovno se sastao s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza radi provedbe mjera za sprečavanje širenja afričke svinjske kuge među populacijom divljih svinja jer od seljaka s terena stižu informacije da kugu među domaćim svinjama, čak i onima koje borave u zatvorenim objektima, šire divlje svinje koje hodaju poljima na kojima traje žetva. Tako domaće svinje jedu zaraženu hranu netom dopremljenu na OPG-ove.

Na sastanku su kao ključnu novu mjeru istaknuli osnivanje interventnih timova Hrvatskog lovačkog saveza po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge te aktivno uključivanje Ministarstva unutarnjih poslova na terenu.

- Afrička svinjska kuga i dalje predstavlja jednu od najvećih prijetnji hrvatskom svinjogojstvu. Zato moramo koristiti sve raspoložive kapacitete države. Potrebno je aktivno uključivanje Ministarstva unutarnjih poslova, čiji će službenici uporabom termalnih kamera i bespilotnih letjelica detektirati područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. Takvi podaci bit će lovcima jasan putokaz kamo treba usmjeriti aktivnosti da bismo spriječili širenje afričke svinjske kuge. Samo koordiniranim djelovanjem svih nadležnih institucija, lovaca i veterinarske struke možemo učinkovito zaštititi hrvatsko svinjogojstvo i domaću proizvodnju - izjavio je ministar Vlajčić te istaknuo kako je riječ o nacionalnoj ugrozi.

Populacija divljih svinja mora se kontrolirati. Prema njegovim riječima, imamo oko 70.000 registriranih lovaca i barem polovica bi se trebala angažirati u ovom izlovu. Podsjetio je i kako je naknada lovcima povećana s 80 na 100 eura po divljoj svinji. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak rekao je da se savez i lovci stavljaju na raspolaganje Vladi i resornome ministarstvu.

- Prošle godine je pojačan odstrel rezultirao s do 20.000 više odstrijeljenih divljih svinja. Od nove lovne sezone, tj. od travnja, 500 je odstrijeljenih divljih svinja više, i to u pet županija pogođenih afričkom svinjskom kugom - rekao je Čičak. Ministar Vlajčić osvrnuo se na zlonamjerne teorije urote prema kojima se širenjem fame o svinjskoj kugi i eutanazijama zdravih svinja pogoduje uvozu i uništava domaće proizvođače.

- Sva veterinarska pravila vrijede jednako u EU. Nije sada da mi imamo represiju, a u ostatku EU vlada potpuna anarhija. Mjere su stroge i kod nas i u drugim zemljama. Ako smo uložili 51 milijun eura u obnovu svinjskog fonda, ako imamo broj svinja i gospodarstava koja se bave svinjogojstvom jednak ili na bazi onog iz 2023. godine, kad je ASK izbio u Hrvatskoj, to dovoljno govori da su sve mjere imale rezultate - rekao je i dodao kako, zahvaljujući odgovornom radu proizvođača, veterinara, lovaca i svih nadležnih službi, hrvatsko svinjogojstvo pokazuje znakove oporavka. U borbu protiv afričke svinjske kuge dosad je uloženo 50,811.649,19 eura