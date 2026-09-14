Terme Bjelovar otvaraju se krajem rujna: Kompleks će imati saune, restoran...

Terme Bjelovar zadužit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 4,8 milijuna eura, uz jamstvo Grada Bjelovara, a otvorenje bazenskog kompleksa Wellovar u Velikom Korenovu očekuje se na Dan grada, 29. rujna, najavljeno je u ponedjeljak na sjednici Gradskog vijeća.

Kredit služi za premošćivanje razdoblja dok ne stignu odobrena sredstva EU-a, a Terme ga otplaćuju kroz tri godine uz fiksnu kamatu od 3,55 posto. Grad će Termama usmjeriti i dodatnih 250.000 eura koje očekuje od većeg prihoda od poreza na dohodak. Taj se višak drugim ovogodišnjim rebalansom ulaže u povećanje temeljnog kapitala tvrtke, dok ostale veće proračunske stavke ostaju nepromijenjene. Gradski vijećnici prihvatili su odluku o uplati 202.334 eura za pokriće gubitaka Termi iz 2024. i 2025., nastalih dok društvo, tijekom izgradnje bazenskog kompleksa, još nije imalo prihode. Sve odluke o financiranju Termi donesene su bez rasprave, a gradonačelnik Dario Hrebak najavio je otvorenje za Dan grada Bjelovara i bjelovarskih branitelja 29. rujna.

U prigradskom naselju Veliko Korenovo pred dovršetkom je bazenski kompleks Wellovar koji će objediniti sportske, rekreacijske i turističke sadržaje. Kompleks će imati olimpijski 50-metarski bazen, bazen za rasplivavanje, wellness prostor sa saunama, unutarnje rekreacijske i dječje bazene te vanjske bazene i dječje vodene sadržaje. Projektirani su i restoran, pool bar, dječja igrališta, konferencijska dvorana, prostor za poliklinike i fitness.