Teroristu koji je pobio ljude u Beču nitko ne želi pokopati

Napadač je ubojica koji je ubio nevine žrtve i time je naštetio svim muslimanima. Nitko ne želi biti pokopan uz ubojicu, kažu iz islamskih zajednica u Austriji i vjerojatno će ga pokopati u Sjevernoj Makedoniji

<p>Islamska groblja u Austriji odbila su pokopati Kujtima Fejzulaija, terorista iz Beča koji je u krvavom pohodu ubio četvero civila proteklog tjedna.</p><p>Nakon što je islamsko groblje u Beču-Liesing odbilo dopustiti pokopavanje napadača, zajednica Vorarlberg iz Altacha (četvrt Feldkirch) također je u četvrtak odbila sprovod. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tko je napadač iz Beča?</strong></p><p>Nadležni u Liesingu su naveli nekoliko razloga zašto ne žele omogućiti pokop na njihovom groblju.</p><p>- Napadač je ubojica koji je ubio nevine žrtve i time je naštetio svim muslimanima. Nitko ne želi biti pokopan uz ubojicu - stoji u obrazloženju. </p><p>Gradonačelnik Altacha Markus Giesinger je za Krone Zeitung izjavio kako je islamsko groblje Altach samo za pokop muslimana koji imaju glavno prebivalište u Vorarlbergu u trenutku smrti. Naglasio je kako su takva pravila počivališta za preminule od početka te da u ovom slučaju ne vidi razlog za iznimkom. Islamsko groblje u Altachu otvoreno je 2012. godine i ima oko 700 grobnih mjesta. Projekt koji potpisuje arhitekt Bernardo Bader koštao je 764.993,88 eura. Pravna osoba koja je nadležna za upravljanjem grobljem je općina Altach.</p><p>Gdje će biti pokopan napadač kojeg su u napadu ubili pripadnici policijskih snaga Wega još uvijek je nepoznato. Obzirom da je njegovo tijelo nepoželjno na austrijskom teritoriju nagađa se kako bi rješenje moglo biti sprovod u Sjevernoj Makedoniji otkud mu dolaze roditelji Albanci.</p><p>Inače, dženaza (sahrana) po Islamu treba biti dostojanstvena i bez plača, a naricanje je strogo zabranjeno. Tuga i žalost za pokojnikom trebaju biti iskazani duboku u srcu, ali nikako prema van. Muslimani vjeruju kako smrt nije kraj.</p><p>- Kada se pripremi dženaza i ljudi je ponesu na ramenima, ako je to bila dobra osoba ona kaže prisutnima: 'Požurite sa mnom,' a ako nije bila dobra ona poviče: 'Teško meni, kuda me to nosite?' Taj glas čuje sve drugo osim čovjeka, a kad bi on čuo taj glas pao bi u nesvijest, navodi se u opisu islamističkih pogrebnih običaja.</p><p>Pokušali smo doznati više o islamskim običajima te modernim alternativama za pokop no Hrvatska islamska zajednica nije odgovorila na naš upit. </p>