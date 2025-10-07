Teška metalna vrata pala na djevojčicu (10) ispred škole u Biogradu: Lakše je ozlijeđena

Klizna metalna vrata pala su na djevojčicu (10) u ponedjeljak oko 17 sati ispred škole u Biogradu. Učenica je, kako su izvijestili iz PU zadarske, lakše ozlijeđena. Djetetu je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar.

Riječ je o dijelu metalne ograde koja okružuje školsko dvorište, a s kojima su se djeca prethodno igrala. Kako piše portal Biograjski, sve se odigralo iznenada, a učenici koji su se nalazili u blizini događaja ostali su vidno potreseni.

Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid. Policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Zadru. U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti.