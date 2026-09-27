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TEŠKA NESREĆA Kod Petrinje quadom sletio u odvodni kanal. Muškarac poginuo na mjestu

Piše Veronika Miloševski,
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TEŠKA NESREĆA Kod Petrinje quadom sletio u odvodni kanal. Muškarac poginuo na mjestu
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Vozač je preminuo na mjestu događaja, a tijelo je prevezeno u Opću bolnicu u Sisku, gdje će biti obavljena obdukcija

Poginuo je muškarac (52) u prometnoj nesreći u subotu oko 17:35 u Petrinji. Prema policiji, nesreća se dogodila u Sisačkoj ulici. Muškarac je upravljao quadom sisačkih registracija te je zbog neprilagođene brzine pri izlasku iz zavoja izgubio kontrolu nad vozilom. Sletio je s ceste u odvodni kanal.

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Vozač je preminuo na mjestu događaja, a tijelo je prevezeno u Opću bolnicu u Sisku, gdje će biti obavljena obdukcija. Policija će o nesreći podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

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