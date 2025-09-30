Obavijesti

U MJESTU SVINCA

Teška nesreća kod Rogoznice: muškarac (70) autom sletio s ceste, četvero je ozlijeđenih

Teška nesreća kod Rogoznice: muškarac (70) autom sletio s ceste, četvero je ozlijeđenih
U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču i putnicima (61-godišnjakinji i 60-godišnjaku) konstatirane su lakše tjelesne ozljede, dok su 63-godišnjoj putnici konstatirane teške tjelesne ozljede

​Četvero ljudi je ozlijeđeno nakon što je 70-godišnjak prouzrokovao prometnu nesreću u mjestu Svinca, kod Rogoznice. Kako je izvijestila splitsko-dalmatinska policija, u ponedjeljak oko 11 sati, 70-godišnji vozač automobila riječkih registarskih oznaka je izgubio kontrolu nad vozilom na ravnom dijelu ceste.

Nije se držao sredine svoje prometne trake i udario je u plastični smjerokazni stupić, koji je pritom izbacio iz ležišta. Nakon toga je sletio s ceste na zemljano-kamenitu površinu koja se nalazi oko jedan metar ispod razine kolnika. Tamo je udario u stablo, odbio se od njega i vratio se na cestu, gdje se vozilo zaustavilo.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču i putnicima (61-godišnjakinji i 60-godišnjaku) konstatirane su lakše tjelesne ozljede, dok su 63-godišnjoj putnici konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 70-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
 

