Teška nesreća kod Vinkovaca: Jedan čovjek poginuo u sudaru

Jedna osoba smrtno je stradala, a jedna je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila na državnoj cesti D46 između Vinkovaca i Jankovaca, izvijestila je u srijedu policija.

Ozlijeđena osoba helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek.

Promet na dionici državne ceste D46 zatvoren je od 9.15 sati.

Policija je priopćila da je na mjestu nesreće slijedi i utvrđivanje činjenica prometne nesreće.