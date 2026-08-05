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STIGAO I HELIKOPTER

Teška nesreća kod Vinkovaca: Jedan čovjek poginuo u sudaru

Piše HINA,
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Teška nesreća kod Vinkovaca: Jedan čovjek poginuo u sudaru
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Ozlijeđena osoba helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek.

Jedna osoba smrtno je stradala, a jedna je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila na državnoj cesti D46 između Vinkovaca i Jankovaca, izvijestila je u srijedu policija.

Ozlijeđena osoba helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek. 

Promet na dionici državne ceste D46 zatvoren je od 9.15 sati.

Policija je priopćila da je na mjestu nesreće slijedi  i utvrđivanje činjenica prometne nesreće.

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