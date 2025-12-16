Teška nesreća kod Vrbovca: Kamionom se zabio u auto, vozač (22) teško ozlijeđen

Vozač (22) osobnog automobila teško je ozlijeđen i prevezen u KB Dubrava nakon što se kod Vrbovca u njega zabio kamion. Prema izvještaju policije, u ponedjeljak oko 14.35 sati, 51-godišnjak je kamionom s koprivničkim registarskim oznakama vozio Državnom cestom DC10 kod čvorova Vrbovec 2 i Gradec prema sjeveru.

Dolaskom do 6. kilometra ceste nije prilagodio brzinu, zbog čega je u pokušaju izbjegavanja naleta skrenuo lijevo i udario u osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka kojim je upravljao 22-godišnjak. Mladi vozač u trenutku nesreće bio je djelomično zaustavljen na kolniku, a djelomično na mekom terenu.

Nakon udara, njegov je automobil odbačen u smjeru sjeveroistoka, prešao zaštitnu ogradu u vlasništvu Republike Hrvatske, a potom sletio u kanal slivnih voda, gdje se i zaustavio.

U ovoj nesreći 22-godišnji vozač teško je ozlijeđen i prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje mu je pružena liječnička pomoć.