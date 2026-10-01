Teška nesreća kod Zadra! Jedan čovjek poginuo, zatvorili cestu

Zadarska policija izvijestila je kako su večeras oko 19.30 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći. Kako su objavili sve se dogodilo na D-424, kod izlaza Sv. Martin, nedaleko od zračne luke.

- Smrtno je stradala jedna osoba. Odmah po dojavi su na mjesto događaja upućene sve žurne službe - rekli su iz policije.

Dodaju kako je u tijeku očevid, a zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, na navedenoj dionici brze ceste promet je u smjeru sjevera potpuno obustavljen.