Policija je na terenu i obavlja očevid...
UŽAS KRAJ ZRAČNE LUKE
Teška nesreća kod Zadra! Jedan čovjek poginuo, zatvorili cestu
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Zadarska policija izvijestila je kako su večeras oko 19.30 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći. Kako su objavili sve se dogodilo na D-424, kod izlaza Sv. Martin, nedaleko od zračne luke.
- Smrtno je stradala jedna osoba. Odmah po dojavi su na mjesto događaja upućene sve žurne službe - rekli su iz policije.
Dodaju kako je u tijeku očevid, a zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, na navedenoj dionici brze ceste promet je u smjeru sjevera potpuno obustavljen.
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