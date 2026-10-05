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U BOLNICI SU

Teška nesreća kraj Bjelovara: Motorom sletjeli u jarak, udarili u most. Dvoje teško ozlijeđeno

Piše Ivan Štengl,
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Teška nesreća kraj Bjelovara: Motorom sletjeli u jarak, udarili u most. Dvoje teško ozlijeđeno
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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bog zadobivenih ozljeda vozač i putnica prevezeni su vozilom Hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar

Policija je objavila detalje prometne nesreće kod mjesta Stara Rača kraj Bjelovara u kojoj su u nedjelju teško ozlijeđene dvije osobe.

- Do prometne nesreće došlo je kada je 46-godišnji vozač upravljao neregistriranim motociklom, na kojem se kao putnica nalazila 21-godišnjakinja. Uslijed neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste, odnosno prilikom izlaska iz zavoja, vozač je izgubio nadzor nad upravljačem motocikla - navodi policija.

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Motorist je izletio u putni jarak, nakon čega je udario kotačem u betonski most.

- Od siline udara motocikl se odbio u zrak, a vozač i putnica pali su s motocikla. Motocikl je potom odletio u voćnjak, gdje se zaustavio na trsu grožđa.

Niti vozač, a niti suvozačica nisu imali kacigu.

- Zbog zadobivenih ozljeda vozač i putnica prevezeni su vozilom Hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, gdje im je pružena liječnička pomoć. Oboje su zadobili teške tjelesne ozljede.

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