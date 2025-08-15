Policija obavlja očevid i utvrđuje okolnosti prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač automobila koji je u trenutku slijetanja s ceste bio sam u vozilu
Teška nesreća kraj Pule: Auto udario u stablo, vozač poginuo
Čovjek je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak ujutro dogodila u Valturi kraj Pule, izvijestila je Policijska uprava istarska.
Prema zasad dostupnim informacija, nesreća se dogodila u 8 sati na državnoj cesti D66 nedaleko od skretanja za kaznionicu u Puli kada je osobni automobil sletio s ceste i udario u stablo.
Policija obavlja očevid i utvrđuje okolnosti prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač automobila koji je u trenutku slijetanja s ceste bio sam u vozilu. Istraga je u tijeku, a pojedinosti nesreće bit će poznate po završetku očevida, naveli su iz PU istarske.
Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali
Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8) između Baške Vode i Makarske u mjestu Promajna vozi se naizmjence, jednim trakom, a zastoji su u oba smjera, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
