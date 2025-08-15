Obavijesti

Teška nesreća kraj Pule: Auto udario u stablo, vozač poginuo

Teška nesreća kraj Pule: Auto udario u stablo, vozač poginuo
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Policija obavlja očevid i utvrđuje okolnosti prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač automobila koji je u trenutku slijetanja s ceste bio sam u vozilu

Čovjek je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak ujutro dogodila u Valturi kraj Pule, izvijestila je Policijska uprava istarska.

Prema zasad dostupnim informacija, nesreća se dogodila u 8 sati na državnoj cesti D66 nedaleko od skretanja za kaznionicu u Puli kada je osobni automobil sletio s ceste i udario u stablo.

Policija obavlja očevid i utvrđuje okolnosti prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač automobila koji je u trenutku slijetanja s ceste bio sam u vozilu. Istraga je u tijeku, a pojedinosti nesreće bit će poznate po završetku očevida, naveli su iz PU istarske.

