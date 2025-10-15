Teška nesreća kraj Slavonskog Broda: U bolnici petero ljudi

Brodsko-posavska policija objavila je kako su u srijedu iza 16:30 zaprimili dojavu o nesreći u Novom Topolju.

- Došlo je do slijetanja vozila s kolnika. Na mjesto događaja upućena je hitna i policija - rekli su iz policije.

Dodaju kako su jedan vozač i četiri putnika ozlijeđena, te prevezena na ukazivanje pomoći u brodsku Opću bolnicu.

- Slijedi očevid, nakon kojeg će biti poznati detalji nesreće - zaključili su iz policije.