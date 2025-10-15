Obavijesti

News

Komentari 0
AUTO IZLETIO S CESTE

Teška nesreća kraj Slavonskog Broda: U bolnici petero ljudi

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća kraj Slavonskog Broda: U bolnici petero ljudi
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Iz policije navode kako je došlo do slijetanja vozila s kolnika. Na mjesto događaja odmah je poslana hitna i policija...

Brodsko-posavska policija objavila je kako su u srijedu iza 16:30 zaprimili dojavu o nesreći u Novom Topolju. 

- Došlo je do slijetanja vozila s kolnika. Na mjesto događaja upućena je hitna i policija - rekli su iz policije. 

NOVI ROĐENDAN ČUDO NA KRKU Pogledajte što je preživio mladić! Autom sletio s ceste, prevrnuo se i zapalio!
ČUDO NA KRKU Pogledajte što je preživio mladić! Autom sletio s ceste, prevrnuo se i zapalio!

Dodaju kako su jedan vozač i četiri putnika ozlijeđena, te prevezena na ukazivanje pomoći u brodsku Opću bolnicu. 

- Slijedi očevid, nakon kojeg će biti poznati detalji nesreće - zaključili su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
Hamas pogubljuje ljude u Gazi
POKOLJ U GAZI

Hamas pogubljuje ljude u Gazi

Hamas je optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom
EKSKLUZIVNO Novac od kredita branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji!
NOVI DETALJI AFERE JAGODE

EKSKLUZIVNO Novac od kredita branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji!

Svjedoci i bivši zaposlenici su na sudu ustvrdili da je Branko Stefanović živio na visokoj nozi dok su braniteljima sjele ovrhe. Razvili su i posebnu shemu kako da novac kredita završi u njegovu džepu: 'To je pranje novca'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025