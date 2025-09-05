Policija je potvrdila da ima informacija o nesreći, kako kažu slijedi očevid koji će pokazati što je uzrok nesreće...
PROMETNA KOD DRAGALIĆA
Teška nesreća na A3: Prevrnuo se auto, dvoje ljudi je u bolnici
Brodsko-posavska policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3 kod Dragalića.
Do nesreće je došlo malo iz 8 sati, na sjevernom kolničkom traku prije odmorišta Dragalić.
Kako su opisali iz policije došlo je do prevrtanja osobnog automobila.
- Dvije osobe su prevezene u bolnicu Nova Gradiška na ukazivanje liječničke pomoći - rekli su iz policije i dodali da slijedi očevid.
