PROMETNA KOD DRAGALIĆA

Teška nesreća na A3: Prevrnuo se auto, dvoje ljudi je u bolnici

Piše Luka Safundžić,
Policija je potvrdila da ima informacija o nesreći, kako kažu slijedi očevid koji će pokazati što je uzrok nesreće...

Brodsko-posavska policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3 kod Dragalića. 

Do nesreće je došlo malo iz 8 sati, na sjevernom kolničkom traku prije odmorišta Dragalić. 

Kako su opisali iz policije došlo je do prevrtanja osobnog automobila. 

- Dvije osobe su prevezene u bolnicu Nova Gradiška na ukazivanje liječničke pomoći - rekli su iz policije i dodali da slijedi očevid. 

