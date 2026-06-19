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PROMET OTEŽAN

Teška nesreća na Krku: Jedan poginuo u sudaru triju vozila

Piše HINA,
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Teška nesreća na Krku: Jedan poginuo u sudaru triju vozila
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U sudaru na državnoj cesti u Njivicama sudjelovala su dva automobila slovenskih i jedan hrvatskih registracija. Policija provodi očevid, a promet se odvija otežano.

Jedna osoba je poginula u petak poslijepodne u sudaru triju vozila kod Njivica na otok Krku, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska. U sudaru su sudjelovala dva automobila slovenskih registracijskih oznaka i jedno hrvatskih.  Nesreća se dogodila na glavnoj krčkoj državnoj cesti, nedaleko skretanja za Njivice.

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Promet se regulira i preusmjerava, a slijedi očevid, izvijestila je policija.

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