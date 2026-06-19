Teška nesreća na Krku: Jedan poginuo u sudaru triju vozila

Jedna osoba je poginula u petak poslijepodne u sudaru triju vozila kod Njivica na otok Krku, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska. U sudaru su sudjelovala dva automobila slovenskih registracijskih oznaka i jedno hrvatskih. Nesreća se dogodila na glavnoj krčkoj državnoj cesti, nedaleko skretanja za Njivice.

Promet se regulira i preusmjerava, a slijedi očevid, izvijestila je policija.