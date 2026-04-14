Teška nesreća u Karlovcu: Dvoje završilo u bolnici nakon sudara

Piše Bogdan Blotnej,
Zbog izazivanja prometne nesreće 62-godišnjaku će biti izdan obavezni prekršajni nalog čim izađe iz bolnice. Teško je ozlijeđen te je vozio pripit

Dva vozača ozlijeđena su u ponedjeljak oko 21.25 sati u prometnoj nesreći u Karlovcu. Kako navodi policija, sudarilu su se na raskrižju ulice Rakovac s Ulicom kralja Petra Krešimira IV i Ulice 13. srpnja.

Nesreću je izazvao vozač automobila karlovačkih tablica koji je vozio s 0,52 promila alkohola u organizmu. Ušao je u raskrižje na zeleno svjetlo semafora.

- Nastavio se kretati kroz raskrižje skrećući ulijevo te tom prilikom oduzima prednost prolaska i udara u osobni automobil karlovačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 54-godišnjak. I on je u navedeno raskrižje također ušao na znak upaljenog zelenog svjetla na semaforu - navode iz policije.
 
U prometnoj nesreći 62-godišnjak je teško ozlijeđen, a 54-godišnjak je lakše ozlijeđen. Zbog izazivanja prometne nesreće 62-godišnjaku će biti izdan obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće.

