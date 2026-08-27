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STIGAO I HELIKOPTER

Teška nesreća u Sloveniji: Troje Makedonaca poginulo u sudaru

Piše Veronika Miloševski,
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Teška nesreća u Sloveniji: Troje Makedonaca poginulo u sudaru
Foto: promet.si
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U nesreći su sudjelovali teretno vozilo i osobni automobil. Jednu ozlijeđenu osobu helikopterom su prevezli u bolnicu, dok je druga prevezena vozilom hitne pomoći

Slovenska Primorska autocesta zatvorena je između Unca i Ravbarkomande u smjeru Kopra zbog teške prometne nesreće u kojoj su poginule tri osobe, dok su dvije ozlijeđene, pišu slovenski mediji.

U nesreći su sudjelovali teretno vozilo i osobni automobil. Jednu ozlijeđenu osobu helikopterom su prevezli u bolnicu, dok je druga prevezena vozilom hitne pomoći.

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Policijska uprava Koper dojavu o nesreći zaprimila je u 16.28 sati. Prema prvim informacijama, teretno vozilo zbog kvara je zaustavljeno u ugibalištu uz autocestu. Vozač osobnog automobila potom je udario u stražnji lijevi dio prikolice.

U osobnom automobilu nalazilo se pet osoba, svi državljani Sjeverne Makedonije. Liječnik je na mjestu nesreće potvrdio smrt troje ljudi. Jedna ozlijeđena osoba prevezena je helikopterom u bolnicu, dok je ozlijeđeni vozač osobnog automobila prevezen vozilom hitne pomoći.

Na mjesto nesreće odmah je upućeno više policijskih patrola, a intervenirali su i vatrogasci. Očevid još traje, a na mjesto nesreće upućene su i državna tužiteljica te istražna sutkinja. Policija će više informacija o okolnostima nesreće objaviti nakon što završe prve radnje istrage.

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Zbog zatvaranja autoceste nastao je veliki zastoj, osobito na izlazu Logatec. Policija trenutačno pokušava osloboditi vozila koja su ostala zarobljena u koloni. Vozače koji se nalaze u koloni upozoravaju da ne napuštaju svoja vozila.

Osobna vozila preusmjeravaju se na regionalnu cestu, a autocestu mogu napustiti i ranije, na čvorovima Vrhnika ili Dragomer. Na autocestu se ponovno mogu uključiti na čvoru Razdrto. Alternativni obilazak moguć je i preko Rakitne. Za teretna vozila trenutačno nije organiziran obilazni pravac te se preusmjeravaju na zatvoreni dio autoceste.

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