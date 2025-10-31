Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

Teška nesreća u susjedstvu: Kod Banje Luke sudarili se autobus i auto, poginuli su otac i sin?

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća u susjedstvu: Kod Banje Luke sudarili se autobus i auto, poginuli su otac i sin?
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Još je jedna putnica lakše ozlijeđena. Nesreća je bila u četvrtak oko 18.20 sati, a promet je nakon toga bio obustavljen

U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Piljagić kod Banje Luke, poginuli su otac i sin, neslužbeno doznaje Dnevni avaz.

U nesreći su sudjelovali autobus i auto , a stradali su bili u automobilu.

PREDALI GA SUDU U BiH su uhitili muškarca (37) kojeg traži Interpol u Zagrebu
U BiH su uhitili muškarca (37) kojeg traži Interpol u Zagrebu

Još je jedna putnica lakše ozlijeđena. Nesreća je bila u četvrtak oko 18.20 sati, a promet je nakon toga bio obustavljen.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune
GODIŠNJI DODATAK

Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune

Ukupan iznos godišnjeg dodatka na mirovinu za pojedinog umirovljenika određuje se kao umnožak vrijednosti dodatka za jednu godinu i punih godina mirovinskoga staža na temelju kojega je određena mirovina
Gradite, imate zemljište, želite novi stan? Ovo su nova Bačićeva pravila koja morate poznavati!
VAŽNI NOVI ZAKONI

Gradite, imate zemljište, želite novi stan? Ovo su nova Bačićeva pravila koja morate poznavati!

Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju se naglavce okreće postojeća regulativa. Do dozvola brže, bespravnu gradnju će hvatati sateliti, stroži uvjeti za prenamjene, ali i brže izvlaštenje privatne zemlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025