Teška nesreća u susjedstvu: Kod Banje Luke sudarili se autobus i auto, poginuli su otac i sin?
U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Piljagić kod Banje Luke, poginuli su otac i sin, neslužbeno doznaje Dnevni avaz.
U nesreći su sudjelovali autobus i auto , a stradali su bili u automobilu.
Još je jedna putnica lakše ozlijeđena. Nesreća je bila u četvrtak oko 18.20 sati, a promet je nakon toga bio obustavljen.
