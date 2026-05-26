TEŠKA NESREĆA U ZAGREBU Dva auta nakon sudara zabila se u tramvajsku stanicu, stigle Hitne

Dva automobila sudarila su se nešto prije 14 sati na Aveniji Dubrovnik u Novom Zagrebu. Prema riječima svjedoka, ubrzo su ondje dojurila dva vozila Hitne pomoći i policija. Zasad nema informacija koliko je ljudi ozlijeđeno.

- Odbila su se oba na tramvajsku stanicu. Moglo je biti mrtvih - rekao nam je jedan od čitatelja.

Prema fotografiji s mjesta nesreće, na stanici se i dalje nalaze Opel i Škoda. Tramvajski promet je u zastoju.

- U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na Aveniji Dubrovnik zbog sudara osobnih vozila u zoni stajališta Središće - javili su iz ZET-a.

Očevid je u tijeku.