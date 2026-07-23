Policija je priopćila da se nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo dogodila oko oko 10.40 sati, na državnoj cesti D2.
Teška prometna kod Našica: Vozač automobila poginuo je u sudaru s teretnim vozilom...
Vozač automobila poginuo je nakon sudara s teretnim vozilom koji se dogodio u četvrtak prijepodne na cesti između Orahovice i Čačinaca, izvijestila je virovitičko-podravska policija.
Policija je priopćila da se nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo dogodila oko oko 10.40 sati, na državnoj cesti D2.
U prometnoj nesreći vozač osobnog automobila je smrtno stradao, dok je vozač teretnog vozila prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice radi pružanja liječničke pomoći, kažu u policiji.
Dodaju da je cesta D2 zatvorena je za sav promet te se promet preusmjerava relacijom Čačinci-Zdenci-Orahovica i obrnuto.
Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara.