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ZATVORILI CESTU

Teška prometna kod Našica: Vozač automobila poginuo je u sudaru s teretnim vozilom...

Piše HINA,
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Teška prometna kod Našica: Vozač automobila poginuo je u sudaru s teretnim vozilom...
Foto: PU istarska
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Policija je priopćila da se nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo dogodila oko oko 10.40 sati, na državnoj cesti D2.

Vozač automobila poginuo je nakon sudara s teretnim vozilom koji se dogodio u četvrtak prijepodne na cesti između Orahovice i Čačinaca, izvijestila je virovitičko-podravska policija.

Policija je priopćila da se nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo dogodila oko oko 10.40 sati, na državnoj cesti D2.

U prometnoj nesreći vozač osobnog automobila je smrtno stradao, dok je vozač teretnog vozila prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice radi pružanja liječničke pomoći, kažu u policiji.

Dodaju da je cesta D2 zatvorena je za sav promet te se promet preusmjerava relacijom Čačinci-Zdenci-Orahovica i obrnuto.

Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara.

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