Na mjesto nesreće uputili su očevidnu ekipu i Hitnu medicinsku pomoć
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Teška prometna nesreća kod Županje: Ozlijeđeno više ljudi
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Više osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći u subotu u Sikirevcima oko 16.10 sati, kada je Operativno-komunikacijski centar policije PU brodsko-posavske zaprimio dojavu.
Na mjesto nesreće uputili su očevidnu ekipu i Hitnu medicinsku pomoć.
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