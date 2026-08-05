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NESREĆA U ODRANSKOM OBREŽU

TEŠKA PROMETNA Tri osobe ostale zarobljene u autu, vatrogasci ih spašavali

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
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TEŠKA PROMETNA Tri osobe ostale zarobljene u autu, vatrogasci ih spašavali
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Tri osobe ostale su zarobljene u autu, a vatrogasci su ih spasili

Vatrogasci su tri osobe spasili iz auta nakon prometne nesreće oko 22 sata u srijedu u Odranskom Obrežu, u Ulici dr. Luje Naletilića. Na teren su izišli po dojavi policije, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.

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Tri osobe ostale su zarobljene u autu, a vatrogasci su ih uspješno spasili.

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