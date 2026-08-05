TEŠKA PROMETNA Tri osobe ostale zarobljene u autu, vatrogasci ih spašavali

Vatrogasci su tri osobe spasili iz auta nakon prometne nesreće oko 22 sata u srijedu u Odranskom Obrežu, u Ulici dr. Luje Naletilića. Na teren su izišli po dojavi policije, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.

Tri osobe ostale su zarobljene u autu, a vatrogasci su ih uspješno spasili.