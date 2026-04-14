Teške optužbe bivše supruge čovjeka koji je srušio Orbána: 'Pijan je bacao stvari na mene'

Nakon što je izazvao politički potres u Mađarskoj i svojom strankom Tisa ozbiljno uzdrmao dugogodišnju vlast Viktora Orbána, Péter Magyar našao se pod pojačanom lupom javnosti. No, umjesto političkih poteza, u prvom planu ponovno se našao njegov privatni život, odnosno buran razvod od bivše ministrice pravosuđa Judit Varge, koja je protiv njega iznijela teške optužbe za zlostavljanje.

Njihov brak, sklopljen 2006. godine, okončan je u ožujku 2023., naizgled daleko od medijske pompe. Međutim, godinu dana kasnije, kada je Magyar postao vodeće lice oporbe, detalji njihovog odnosa prerasli su u prvorazredni skandal koji je podijelio mađarsku javnost i postao moćno oružje u političkoj areni.

Eskaliralo je kada je Magyar u ožujku 2024. objavio tajnu audio snimku razgovora sa svojom tadašnjom suprugom, nastalu dok je ona još bila ministrica pravosuđa. Na snimci se, kako tvrdi Magyar, čuje Varga kako opisuje pokušaje ljudi iz vrha vlasti da manipuliraju dokazima u velikom korupcijskom slučaju poznatom kao "afera Schadl-Völner". Objava je izazvala šok i potaknula masovne prosvjede protiv vlade.

Magyarov uspon počeo je samo mjesec dana ranije, nakon takozvanog "skandala s pomilovanjem", zbog kojeg su ostavke morale podnijeti tadašnja predsjednica Katalin Novák i sama Judit Varga. Pomilovan je, naime, čovjek koji je pomagao prikriti pedofilski zločin u dječjem domu, a Varga je kao ministrica supotpisala odluku. Magyar, dotad insajder vladajuće stranke Fidesz, iskoristio je taj trenutak, optuživši vladu za korupciju i nepotizam te se prometnuo u najozbiljnijeg Orbánovog izazivača u posljednjih deset godina.

Ubrzo nakon objave kompromitirajuće snimke, Judit Varga istupila je s vlastitom, puno mračnijom verzijom priče. Optužila je bivšeg supruga za godine psihičkog i fizičkog zlostavljanja, tvrdeći da je snimka nastala dok ju je on terorizirao i ucjenjivao.

- Rekla sam ono što je želio čuti samo da što prije pobjegnem. U stanju zastrašenosti, osoba kaže i ono što ne misli - napisala je Varga na Facebooku. U kasnijim istupima iznijela je šokantne detalje. Tvrdila je da ju je Magyar zaključavao u sobu, gurnuo prema vratima dok je bila trudna te jedne večeri, pijan, na nju bacao knjige i odjeću.

- Osjetila sam kako me kopča njegovog remena udara u leđa. Pokušala sam se sklupčati i čekala sljedeći udarac, bojala sam se da će mi pogoditi kralježnicu, ali nisam se usudila pomaknuti - ispričala je u jednom intervjuu.

Optužila ga je i da je hodao po kući s nožem te da je prijetnjama pokušavao spriječiti njihov razvod. Nedavno je ponovila optužbe te ga nazvala izdajnikom vlastite obitelji.

Péter Magyar je od početka sve optužbe negirao, nazivajući ih "klevetom" i "propagandom" koju orkestrira Orbánova vlast kako bi skrenula pozornost s korupcije o kojoj svjedoči snimka. Tvrdi da je Varga ucijenjena i prisiljena iznositi laži kako bi ga politički diskreditirala.

- Ni sada ni ubuduće ne želim reagirati na optužbe ove ponovljene propagande. Želim da moja bivša supruga živi u miru - poručio je putem društvenih mreža, dodajući da je sadržaj snimke jasan i da bi u svakoj demokratskoj državi zbog takvog skandala vlada pala.

Unatoč teškim optužbama, privatna drama bivšeg para nije zaustavila Magyarov politički uspon. Na parlamentarnim izborima u travnju 2026. njegova stranka Tisa ostvarila je povijesnu pobjedu, osvojivši dvotrećinsku većinu i time okončavši dugogodišnju vladavinu Viktora Orbána. Analitičari smatraju da su Vargini istupi, tempirani usred predizborne kampanje, bili pokušaj Fidesza da preusmjeri fokus s korupcijskih afera na privatni život svog glavnog protivnika, pretvarajući političku bitku u tabloidnu priču o propalom braku i nasilju. Međutim, ta strategija nije uspjela poljuljati povjerenje birača, a Magyar je postao novi mađarski premijer.

