Cocq sada \u017eeli umrijeti od gladi. Ju\u010der je krenuo u \u0161trajk gla\u0111u te namjerava odbijati hranu, napitke i sve druge metode kojima ga se poku\u0161ava odr\u017eati na \u017eivotu. Svoje umiranje namjerava od danas prenositi na Facebooku i tako ukazati na muke kojima je izlo\u017een ve\u0107 trideset godina.\u00a0

Cocq boluje od rijetke bolesti zbog koje mu se blokiraju arterije\u00a0\u0161to uzrokuje velike poreme\u0107aje u krvo\u017eilnom sustavu. Hrane ga pomo\u0107u\u00a0sonde. - '\u0160opaju'\u00a0me poput guske i sve to samo da bi mogao buljiti u strop - rekao je Cocq novinarima agencije AFP.\u00a0

Bolesni 57-godi\u0161njak je poslao molbu predsjedniku Macronu u kojoj je zatra\u017eio pomo\u0107 pri umiranju kako bi mogao 'oti\u0107i u miru'. Macron je odbio zahtjev pismom. U njemu je naveo kako on ne mo\u017ee biti iznad zakona, no istodobno je\u00a0izrazio duboko po\u0161tovanje prema \u017eelji i odluci bolesnika.

Cocq smatra da \u0107e bez hrane umrijeti u roku tjedan dana. Danas se oglasio na Facebooku i poru\u010dio prijateljima 'prestanite s pogrebnim molitvama, jo\u0161 uvijek nisam mrtav', a uz objavu dodao tri emotikona koji pla\u010du od smijeha.\u00a0

Eutanazija ili asistirano samoubojstvo su legalni u Belgiji, Nizozemskoj, Njema\u010dkoj i \u0160vicarskoj.\u00a0U Francuskoj, te u ve\u0107ini zapadnoeuropskih dr\u017eava dopu\u0161ta se samo pasivna eutanazija, a to zna\u010di da se osobu ne smije usmrtiti ve\u0107 samo dopusti da umre isklju\u010divanjem ure\u0111aja koji je dr\u017ee na \u017eivotu, ukidanjem lijekova ili prestankom hranjenja.\u00a0

U Hrvatskoj eutanazija nije dozvoljena, a javnost je posebno potresao slu\u010daj od prije sedam godina kada je Joso Greguri\u0107\u00a0(60) iz milosr\u0111a je ubio svoju k\u0107er\u00a0Marijanu\u00a0koja je bila te\u0161ko oboljela i nepokretna nakon operacije tumora na mozgu. Njezin otac rekao je kako vi\u0161e nije mogao gledati muke svoje k\u0107eri. Osu\u0111en je u lipnju 2013. na dvije godine zatvora, odnosno na djelomi\u010dnu uvjetnu osudu. Greguri\u0107 je ubio svoju k\u0107er tako \u0161to joj je\u00a0kroz sondu za hranjenje dao neutvr\u0111enu koli\u010dinu tableta, te joj prerezao krvne \u017eile.\u00a0Sutkinja je u obrazlo\u017eenju rekla da je osu\u0111en na najmanju mogu\u0107u kaznu jer je, naglasila je,\u00a0njegova nesretna k\u0107i Marijana tri godine vegetirala\u00a0i da je u ovom slu\u010daju rije\u010d o velikoj obiteljskoj tragediji.

\u00a0

Teško bolesni Francuz će svoju smrt prenositi na Facebooku

Teško bolesni Alain Cocq odbija hranu i svoje patnje prenosi na Facebooku. Tako protestira protiv zakona koji u Francuskoj zabranjuju eutanaziju. Njegovu molbu odbio je i predsjednik Macron

<p>Neizlječivo bolesni 57-godišnji <strong>Alain Cocq</strong> odlučio je svoju smrt emitirati na Facebooku. Tako namjerava protestirati protiv zakona koji u Francuskoj zabranjuju eutanaziju. Muškarac koji nije u stanju napustiti krevet ranije je zamolio predsjednika<strong> Emmanuela Macrona</strong> za iznimno dopuštenje eutanazije, a predsjednik je zahtjev odbio.</p><p>Cocq sada želi umrijeti od gladi. Jučer je krenuo u štrajk glađu te namjerava odbijati hranu, napitke i sve druge metode kojima ga se pokušava održati na životu. Svoje umiranje namjerava od danas prenositi na Facebooku i tako ukazati na muke kojima je izložen već trideset godina. </p><p>Cocq boluje od rijetke bolesti zbog koje mu se blokiraju arterije što uzrokuje velike poremećaje u krvožilnom sustavu. Hrane ga pomoću sonde. - 'Šopaju' me poput guske i sve to samo da bi mogao buljiti u strop - rekao je Cocq novinarima agencije AFP. </p><p>Bolesni 57-godišnjak je poslao molbu predsjedniku Macronu u kojoj je zatražio pomoć pri umiranju kako bi mogao 'otići u miru'. Macron je odbio zahtjev pismom. U njemu je naveo kako on ne može biti iznad zakona, no istodobno je izrazio duboko poštovanje prema želji i odluci bolesnika.</p><p>Cocq smatra da će bez hrane umrijeti u roku tjedan dana. Danas se oglasio na Facebooku i poručio prijateljima 'prestanite s pogrebnim molitvama, još uvijek nisam mrtav', a uz objavu dodao tri emotikona koji plaču od smijeha. </p><p>Eutanazija ili asistirano samoubojstvo su legalni u Belgiji, Nizozemskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. U Francuskoj, te u većini zapadnoeuropskih država dopušta se samo pasivna eutanazija, a to znači da se osobu ne smije usmrtiti već samo dopusti da umre isključivanjem uređaja koji je drže na životu, ukidanjem lijekova ili prestankom hranjenja. </p><p>U Hrvatskoj eutanazija nije dozvoljena, a javnost je posebno potresao slučaj od prije sedam godina kada je <b>Joso Gregurić</b> (60) iz milosrđa je ubio svoju kćer <strong>Marijanu </strong>koja je bila teško oboljela i nepokretna nakon operacije tumora na mozgu. Njezin otac rekao je kako više nije mogao gledati muke svoje kćeri. Osuđen je u lipnju 2013. na dvije godine zatvora, odnosno na djelomičnu uvjetnu osudu. Gregurić je ubio svoju kćer tako što joj je kroz sondu za hranjenje dao neutvrđenu količinu tableta, te joj prerezao krvne žile. Sutkinja je u obrazloženju rekla da je osuđen na najmanju moguću kaznu jer je, naglasila je, njegova nesretna kći Marijana tri godine vegetirala i da je u ovom slučaju riječ o velikoj obiteljskoj tragediji.</p><p> </p>