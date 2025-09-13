Obavijesti

Teško će politika dići šapu s tvrtki u državnom vlasništvu

Prije tri mjeseca je donesen novi zakon koji propisuje znatno snažnije kontrole unutar državnih tvrtki, puno veću transparentnost, ali i što je najvažnije, postavlja temelj da se u njih imenuju stručne osobe. Tako barem izgleda na papiru.

Zadnjih 15 godina dobivamo packe i od OECD-a i EU zbog politiziranosti uprava hrvatskih državnih tvrtki. Sve vlade su najavljivale depolitizaciju, ali se ona nije događala. Kao i puno puta dosad, jedna su stvar izvješća koja se rade kako bi se formalno ispunili neki kriteriji od onoga što se doista događa na terenu. Ali ove godine je Vlada ipak morala napraviti ključni korak kako bi ispunila uvjete članstva u najrazvijenih zemalja(OECD). Prije tri mjeseca je donesen novi zakon koji propisuje znatno snažnije kontrole unutar državnih tvrtki, puno veću transparentnost, ali i što je najvažnije, postavlja temelj da se u njih imenuju stručne osobe. Tako barem izgleda na papiru.

