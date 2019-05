'Teško je povećati plaće bez da zaustavimo kupovanje lijekova'

O gorućim pitanjima koja muče hrvatsko zdravstvo u Dnevniku Nove TV govorio je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Jeste li vi najslabija karika ove Vlade s obzirom na sve probleme koji se gomilaju?

Tko je najslabija karika, ja to ne znam. No, resor zdravstva je uistinu karika koja je značajna za svaku naciju, pa tako i za nas, i s kojom se teško nositi.

Stalno govorite da zdravstvo košta. Do kada ćemo krpati rupe i upumpavati novac?

Gledajte, možda sam već posao dosadan s tim upumpavanjem. Nažalost, u mandatu ove Vlade nije upumpavan novac. U mandatu ove Vlade ni jedna kuna nije povećano zaduženje i u mandatu ove Vlade nije nam plaćeno sve ono što je trebalo dobiti ministarstvo.

Ali problemi se ne rješavaju, nego se samo gomilaju.

Problemi u sustavu zdravstva postoje i nitko ih ne može negirati. Međutim, puno stvari funkcionira u tom sustavu i u brojnim stvarima Hrvatska prednjači. Ja sam prije dva ili tri dana išao obići jednog pacijenta na Rebro i nekoliko pacijenata mi je prišlo i reklo da su prezadovoljni, dobili su vrhunsku medicinu. U Hrvatskoj se radi što se ne radi u brojnim zemljama koje su ispred nas, a slabosti ima. Hoćemo li o slabostima?

Govorite stalno da treba povećati davanja. Ili povećati davanja na teret građana ili nastaviti ovako dalje. Što je vaš plan?

Mi kao nacija se moramo suočiti. Može li se sa 750 eura po glavi stanovnika liječiti jednako dobro kao i s 5000? To gledam i govorim i hrvatskom narodu i medijima i političarima. Svi nekako zatvaramo oči pred tim, a ja kažem da je nemoguće.

Ministar financija i premijer zatvaraju oči pred tim?

Cijela nacija zatvara. Mi moramo svi krenuti u tom pravcu, sačuvati kvalitetu, sačuvati sestre, liječnike, sačuvati vrhunsku medicinu, usvajati nove lijekove, ali pritom biti svjesni da to za sobom povlači dodatne troškove.

Treba li za to više novca?

Apsolutno.

Hoće li se dizati cijena dopunskog osiguranja?

U ovom trenutku se o tome ne raspravlja, ali ono što bi najbrže dalo učinak, a bilo bi najbezbolnije i dalo bi zdravstveni učinak, to je povećati cijene cigareta i alkohola i ja to zagovaram od prvog dana.

Ali rekli su vam ne u Vladi.

Razmotrit će. Što vi mislite kao novinar? Što biste vi zagovarali?

Moje mišljenje tu nije važno. Ja pitam vas hoće li to proći, obzirom da smo čuli ministra financija koji nije baš i nije za to.

Ja ne mislim tako. Ja mislim da su mediji jako važni i ono što vi plasirate utječe na promišljanje građana. Dakle, važno je što govorite i kako mislite. Zato me zanima što vi osobno mislite.

Idemo dalje na veledrogerije. Hoće li doći do isporuke lijekova bolnicama?

Dakle, ima nekoliko bolnica koje imaju dugovanja gdje veledrogerije pokrenule ovrhe i na tom tragu imamo sastanak ovaj tjedan, mislim da je u četvrtak. A rješenje će biti da ćemo morati pronaći te novce ili na razini proračuna ili na razini HZZO-a.

Iznos je 2,6 milijardi kuna, dakle ogroman.

Ova Vlada je naslijedila dug od 8 milijardi kuna. Nismo ga povećali. Mi smo ostali u okvirima toga duga.

Koliko će se tog duga moći otplatiti?

Gledajte, koliko će se moći platiti, mi na mjesečnoj razini smo doveli sustav gdje veći dio dugovanja, odnosno obrtaja koji se događa kroz ljekarne, plaćamo unutar 60 dana. Stari dugovi koji su ostali u bolnicama, njih će trebati riješiti.

Jeste li vi svjesni da zapravo kršite zakone koje država donosi, rokove od 60 dana? Kažu nam u veledrogerijama u prosjeku 500 dana je rok plaćanja.

Naravno da smo svjesni. Mislim da nitko ne može biti nesvjestan toga.

Kako možete kršiti zakone koje sami donosite? Kakva je to poruka građanima?

Ja vam nisam pravni ekspert, ali zapravo nešto što je, nazovimo to tako, postala uobičajena poslovna praksa...

Po toj logici i građani mogu kršiti zakon.

Dobro, idemo ovako. Dugove treba riješiti. Novac za to treba iznaći. I nadasve, treba učiniti sve da se ne stvaraju novi dugovi, a isto tako, važnije od toga, treba učiniti sve da hrvatska medicina, s novim lijekovima i medicinskim postupcima, prati svjetsku medicinu. A na tom tragu, moramo svi zajedno ustrajati.

Suočeni smo s problemom odlazaka liječnika i medicinskih sestara. Zašto se ne slijedi možda rumunjski potez koji je drastično povećao plaće liječnicima?

Bilo bi dobro kad bi se povećale plaće liječnicima. Mi smo sad napravili jednu stvar, a to je da smo promjenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti uveli model gdje će oni koji rade više i bolje biti više plaćeni. Međutim, kad govorimo o povećanju u Rumunjskoj i tako dalje, trebamo znati sljedeću činjenicu – 85% prihoda bolnice ide na plaće. Dakle, vrlo je teško povećati plaće, a da pritom ne zaustavimo potpuno kupovanje lijekova. To je ta disproporcija o kojoj stalno govorim. Dakle, mi u Hrvatskoj moramo izdvojiti više novca za zdravstvo.

Je li previše administrativnog osoblja?

Moguće je da na pojedinim radilištima ima, međutim ne bitno. Dakle, nama manjka medicinskog osoblja, iako ne alarmantno, ali te ljude da bi zadržali, trebali bi platiti bolje. Međutim, da bi mogli platiti bolje, trebat će prihode povećati.

Idemo na slučaj Obrovac. Svi su oprali ruke od slučaja, pa i vi. Kako je moguće da nitko nije kriv?

Gledajte, prvo što smo mi u ministarstvo, i ja osobno doznao bilo je prije mjesec dana za problem tog liječnika. Tada sam poslao inspekciju. S medicinskog aspekta, uistinu propusta nije bilo. Očito se u zdravstvenom stanju, u psihosocijalnom stanju tog liječnika nešto događalo. Međutim, dojava u tom smislu mi u ministarstvu nismo imali, a HZZO i Komora su negdje u 11. mjesecu krenuli sa svojim inspekcijama.

Možete li jamčiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u Obrovcu? Kada oni mogu očekivati zamjenskog liječnika i sestru?

Oni se zapravo već organiziraju na lokalnoj razini, tako da su pacijenti zbrinuti. Ne moraju putovati. U Obrovac će dolaziti liječnici iz Zadra i drugih gradova.

Zašto ne tražite od premijera više novca za zdravstveni sustav, za liječnike?

Ne radi se ovdje o traženju. Nije to samo otići na jedan sastanak i dogovoriti novih 5 ili 15 milijardi. Ovo je problem koji trebamo kao nacija rješavati.

Ovo je problem koji je dosta velik. Neće nas imati tko liječiti za 15-20 godina.

Imat će nas tko liječiti. Mi smo u zadnje dvije godine tri puta povećali broj specijalizacija. Znači, više smo mi u zadnje dvije godine dali specijalizacija nego u prethodnih šest godina što je bilo. Dakle, jedna zdrava politika što se tiče ljudskih resursa se vodi. Na sreću, značajan broj liječnika se vraća, koji su otišli. Ali to ni u kojem slučaju ne znači da to nije problem i da te ne trebamo te ljude bolje stimulirati.

Liste čekanja su velik problem. Na pregled kod oftalmologa, kod kojeg ste prije šest mjeseci poslali kolegu Bagu, u KBC-u se čeka još i dulje. U studenom 2018. bilo je 242 dana, a 274 dana sada u svibnju.

Gledajte ovako, liste čekanja smo popravili uvođenje prioritetnih lista čekanja. Mi smo u 2018. godini preko prioritetnih lista čekanja, dakle to su ozbiljni bolesnici, ne hitni, nego ozbiljni koji ne mogu čekati, riješili oko 24.500 bolesnika i sada možemo sve ozbiljne bolesnike riješiti unutar sedam dana. Drugi moment koji je važno naglasiti je činjenica da po broju izvedenih postupaka, iz godine u godinu sve povećava broj magneta i operacija kuka i ne znam ni ja čega. Medicina se mijenja. Morate imati sljedeću činjenicu koja, nažalost zvuči depresivno, a to je da samo za 15 godina, do 2035. godine u svijetu će se broj bolesnika sa zloćudnim bolestima povećati 100 posto. Dakle, naprosto postoje veće potrebe i više bolesnika i u tom smislu moramo to pratiti i bit će sve teže pratiti.

Ministre, osjećate li možda da će vam se premijer zahvaliti u nekom trenutku?

Što se mene osobno tiče, ja bih svaki dan bio sretan da se ja zahvalim. Dakle, ovo je samo teret. Ovo je funkcija koja je tako teška i s kojom je teško nositi se.

Mislite li da ste pogriješili kad ste ju prihvatili?

Ne, ne mislim. Ja mislim da kad čovjek u životu misli da nešto može pomoći, da treba to dati. A moj CV je takav da sam prošao sve, od ordinacija po selima do rada u svijetu, inozemstvu, vođenja bolnica, zavoda. Tako da sam prošao sve i želio sam dati svoj doprinos. Mislim da su se brojne pozitivne stvari u ove dvije godine dogodile.

Mislite li da ćete i probleme riješiti do kraja mandata?

Nitko neće riješiti sve probleme, pa tako ni ja. Problemi se rješavaju, uistinu. Prije nekoliko dana smo imali prezentaciju da smo u ove dvije godine popravili screening karcinoma dojke i karcinoma debelog crijeva. Prije dva dana je u Hrvatskoj, recimo, napravljena prvo lasersko razbijanje kamenaca u jetri. Dakle, iz dana u dan hrvatski liječnici i sestre rade pozitivne stvari, prate svjetsku medicinu.

Ali bi vam bilo olakšanje da ne odradite mandat do kraja, da vam se premijer zahvali?

To je sad ovako malo novinarski. Ja sam navikao raditi i nositi se s problemima otkad sam se rodio, pa se tako i s ovim nosim. U svakom slučaju, jedan pozitivan pomak se dogodio u mandatu ove Vlade kada govorimo o resoru zdravstva.