Odluka da se jedna od mjera, a odnosi se na rad ugostiteljskih objekata, produlji do 31. siječnja nimalo nije iznenadila ugostitelje. Kažu, oni su to očekivali.

- Prvi lockdown u proljeće šokirao nas je sve, ali smo ga već u lipnju zaboravili svi. No polovicom kolovoza, kad se počeo povećavati broj zaraženih, shvatio sam da to neće izaći na dobro, ali nisam očekivao da ćemo biti totalno zatvoreni. U rujnu sam primijetio depresiju i strah kod radnika i gostiju, da bi u listopadu sve bilo kaotično. Primijetio sam kod gostiju strah, počeli su izbjegavati ulaziti kad bi primijetili da je objekt pun gostiju - rekao je Željko Špalat, vlasnik Kuće piva, jednog od ugostiteljskih objekata u Slavonskom Brodu dodajući kako je njemu samo zbog tridesetak zaposlenih i financiranja svih drugih potreba, počevši od energije do održavanja, mjesečno za osnovne, tzv. režije potrebno oko 50.000 kuna.

- Trenutačno radimo samo s dostavom, ali to je mali dio koji nam omogućuje da ostanemo na tržištu - kaže Špalat i dodaje kako je možda do zatvaranja trebalo doći ranije.

- Iskreno smo se nadali jer studeni i prosinac su nam dva najjača mjeseca. Kad je donesena odluka krajem studenog da se svi objekti zatvaraju, bio je to šok jer smo znali da gubimo prosinac, ali smo se doista nadali da će 21. prosinca opet sve biti otvoreno zbog blagdana - kaže Špalat.

Splitski ugostitelji su u istom problemu kao i svi ostali u cijeloj Hrvatskoj nakon produljenja mjera.

- Svima je u interesu da brojevi konačno počnu padati, zbog zdravlja ljudi, naravno, ali i zbog posla. Ni mi kao ugostitelji ne bismo voljeli da se mjere ukinu, otvore kafići, a onda za mjesec dana opet sve zatvori - kaže nam Mirko Nejašmić, vlasnik kafića Mendula.

Dodaje kako se nada da će dobar dio troškova, barem onih za prosinac, ipak pokriti država, kako je najavljeno.