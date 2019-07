Pulu zahvatilo nevrijeme: Jak vjetar lomio stabla na ulicama

U večernjim satima u subotu Pulu i širu okolicu zahvatilo je nevrijeme koje je lomilo i stabla. Kiša, pad temperature i jak vjetar očekuju se diljem zemlje.

Zbog nevremena, zrakoplovi ne mogu sletjeti u Pulu, javlja IstraMet.

Meteoalarm i DHMZ izdali su crveno upozorenje za nedjelju zbog jakog grmljavinskog nevremena za područje Istre, Kvarnera i Primorja koje će između ostalog uzrokovati probleme u prometu. Narančasta upozorenja zbog jakih pljuskova i grmljavine su pak izdana za karlovačko, splitsko, dubrovačko, gospićko, riječko i kninsko područje.

Sutra nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Oborina će mjestimice biti obilna, osobito na Jadranu i uz njega. Već u noći i ujutro grmljavinsko nevrijeme praćeno pojačanim vjetrom vjerojatno je na sjevernom Jadranu, a potom i drugdje.

U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren jugoistočni dok će na Jadranu puhati umjereno i jako jugo, a navečer će vjetar posvuda oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna između 25 i 30 °C.

