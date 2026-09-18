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stradao u požaru

Teško ozlijeđeni dječak nakon požara u Zadru i dalje kritično: Čekaju ga nove operacije

Piše HINA,
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Teško ozlijeđeni dječak nakon požara u Zadru i dalje kritično: Čekaju ga nove operacije
Foto: Zadarski list
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Trogodišnji dječak koji je pretrpio teške ozljede u požaru u Zadru i dalje se nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju, a liječnici očekuju nove operacije zbog ozbiljnosti njegovih ozljeda.

Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su za Hinu iz ravnateljstva Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. Dječak se i dalje liječi i u narednim danima čekaju ga novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. 

Ranije ovoga tjedna Klinika je objavila kako je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava. 

Požar je izbio u ponedjeljak navečer u stanu na četvrtom katu zgrade u Ulici Franka Lisice. Vatrogasci su dojavu zaprimili oko 19,50 sati, a po dolasku u stanu su zatekli trogodišnjeg dječaka. Vatra je zahvatila kuhinju i dnevni boravak, a požar je lokaliziran oko 20,25 sati.

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Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana, gdje ga je ostavila samog.

Policija je, ne otkrivajući pojedinosti, objavila da 36-godišnjakinju sumnjiče za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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