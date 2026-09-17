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SUĐENJE ZA NESREĆU IZ 2025.

Teslom jurio 140 km/h u Splitu i usmrtio ženu: 'Smatram se krivim, ali nije bilo namjere'

Piše Iva Tomas,
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Teslom jurio 140 km/h u Splitu i usmrtio ženu: 'Smatram se krivim, ali nije bilo namjere'
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Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
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Prema optužbi, naglo je ubrzao do kraja i izgubio kontrolu nad vozilom pokušavajući izbjeći sporija vozila. Tesla je tada sletjela na nogostup i udarila pješakinju koja je od zadobivenih ozljeda preminula

U Splitu je počelo suđenje 34-godišnjem Dinu Klariću zbog prometne nesreće iz svibnja 2025. godine, u kojoj je poginula 67-godišnja pješakinja. Klarić je Teslom vozio Ulicom slobode puno brže od dopuštenog. Na početku je vozio više od 100 km/h, a do križanja s Velebitskom brzinom je navodno dosegnuo gotovo 140 km/h, iako je ograničenje bilo 40 km/h, piše Dalmatinski portal.

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Prema optužbi, naglo je ubrzao do kraja i izgubio kontrolu nad vozilom pokušavajući izbjeći sporija vozila. Tesla je tada sletjela na nogostup i udarila pješakinju koja je od zadobivenih ozljeda preminula. Klarić je nakon nesreće proveo manje od mjesec dana u istražnom zatvoru, a vještačenjem je utvrđeno da nije bio pod utjecajem alkohola ni droga.

Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Na početku suđenja izjavio je da se smatra krivim, ali da nesreća nije bila namjerna. Sutkinja Marina Boko potom je pojasnila da time zapravo ne priznaje dio optužbe koji se odnosi na neizravnu namjeru.

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Njegova obrana traži saslušanje svjedoka i vještaka Nevena Kralja koji je radio vještačenje nesreće. Također žele dodatno vještačenje i nadaju se da bi se kazneno djelo tijekom postupka moglo prekvalificirati u drugo kazneno djelo.

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