Novinarka 24sata: Imam vlastiti bicikl, no Bajs je praktičniji. Ne treba razmišljati gdje ga vezati i hoće li me tamo i dočekati, kisne li, hoće li ostati bez sjedala...
PLATIŠ, VOZIŠ I JOŠ SI 'ZELEN'
TESTIRALI SMO Zaslužuje li zagrebački Bajs hejt ili lajk?
Bajs je trebao Zagrebu, i meni, koja ne vozim auto, i ovisim o javnom prijevozu, ne baš idealnom. Ekološki je projekt, odlično organiziran, cjenovno pristupačan, aplikacija jednostavna za korištenje, bicikli odlični. Kao nekoga tko Bajs koristi gotovo svakodnevno, vesele me najavljene novosti, koje će sustav dodatno unaprijediti.
