Teta iz vrtića osumnjičena da je prodavala pedofilske fotografije ostaje u istražnom zatvoru

Mlada žena koja je prije oko mjesec dana uhićena na istoku Hrvatske zbog sumnje da je na internetu prodavala golišave fotografije djece između 12 i 14 godina dobila je dodatnih dva mjeseca istražnog pritvora, priopćeno je iz nadležnog Županijskog suda.

Istraga protiv nje se nastavlja, a pritvor je produljen kako ne bi utjecala na svjedoke, ali i stoga što je djelatnica jednog gradskog vrtića što na to djelo baca posebno svjetlo.

Upravo ta činjenica da je pedofilima prodavala fotografije djece, a radi u vrtiću, uznemirila je roditelje sve djece koja pohađaju konkretan vrtić, posebice stoga što im u kratkom razgovoru s nadležnom upravom nije rečeno da li se među fotografijama djece koje je 'teta' prodavala nalaze i fotografije njihove djece.

Policija i tužiteljstvo, naravno, o tome ne iznose nikakve detalje zbog zaštite djece koja su tim kaznenim djelom oštećena, ali i zbog činjenice da se uhićena teta iz vrtića ne može smatrati pedofilom, niti krivom, dok joj se ne izrekne takva presuda.

No, upravo je od roditelja medijima stigla dojava da je uhićena teta u vritću, čak i u vrijeme dok to ostali djelatnici vrtića nisu znali. Uhićena žena je, naime, svojoj nadležnoj voditeljici vrtića javila kako je bolesna i otvorila je bolovanje, a tek je nakon izricanja jednomjesečnog pritvora, sud obavijestio vrtić da je zapravo uhićena i da se sumnja da je počinila teška kaznena djela na štetu djece.

'Teta iz vrtića' tako ostaje u pritvoru naredna dva mjeseca.