Teza o pjesmi Židova u ustaškom logoru traži jasnu osudu svih

Kad čovjek koji sjedi u Saboru, a pritom je i gradonačelnik, izgovori da su Židovi u ustaškom logoru u Metajni 1941. godine “pjevali, radili i trgovali”, prva reakcija može biti samo nevjerica. Izjava Ivana Dabe Đona s govornice Gradskog vijeća Novalje pogrešna je i sramotna za svakoga tko ima imalo ljudskosti u sebi. Reći da u logoru za žene i djecu “nitko nije dokazano stradao” znači pregaziti žrtve koje su prošle kroz strahote. Sačuvana svjedočanstva govore o izgladnjivanju, seksualnom nasilju i ubojstvima. Jedna od preživjelih, Nada Feuereisen, svjedočila je o stotinama žena i djece zatočenih u nekoliko kuća te o silovanjima i likvidacijama zatočenica. Pretvarati to u priču o pjevanju i trgovanju je nedopustivo.