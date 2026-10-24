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Teza o pjesmi Židova u ustaškom logoru traži jasnu osudu svih

Piše Snježana Krnetić,
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Teza o pjesmi Židova u ustaškom logoru traži jasnu osudu svih
Zagreb: Sabor o o donošenju Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Riječi Ivana Dabe pričaju same za sebe, no mlađim generacijama ne smijemo ostaviti u nasljeđe teze da su logori bili mjesto za pjesmu i trgovinu. Ovakvo sramotno prekrajanje istine zaslužuje jasnu i glasnu osudu

Kad čovjek koji sjedi u Saboru, a pritom je i gradonačelnik, izgovori da su Židovi u ustaškom logoru u Metajni 1941. godine “pjevali, radili i trgovali”, prva reakcija može biti samo nevjerica. Izjava Ivana Dabe Đona s govornice Gradskog vijeća Novalje pogrešna je i sramotna za svakoga tko ima imalo ljudskosti u sebi. Reći da u logoru za žene i djecu “nitko nije dokazano stradao” znači pregaziti žrtve koje su prošle kroz strahote. Sačuvana svjedočanstva govore o izgladnjivanju, seksualnom nasilju i ubojstvima. Jedna od preživjelih, Nada Feuereisen, svjedočila je o stotinama žena i djece zatočenih u nekoliko kuća te o silovanjima i likvidacijama zatočenica. Pretvarati to u priču o pjevanju i trgovanju je nedopustivo.

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Komentari 9
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