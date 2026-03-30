Obavijesti

News

Komentari 2
OČEVID TRAJE

Težak sudar kraj Jastrebarskog: 'Frontalno su se zabili, stigao je helikopter po jednog čovjeka'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: snimio čitatelj 24sata

Jedan ozlijeđeni prevezen je helikopterom u KB Dubrava, a druga dvojica u Kliniku za traumatologiju i KBC Sestre milosrdnice u Vinogradskoj, rekli su iz PU zagrebačke

Tri čovjeka ozlijeđena su u teškoj prometnoj nesreći koja je dojavljena u 17.05 sati iz Bregane Pisarovinske nedaleko od Jastrebarskog. Kako je potvrdila policija, sudarila su se dva automobila.

- Stariji vozač je išao is smjera Zagreba, a dva mlada dečka iz smjera Pisarovine. Navodno su se svađali pa su prešli u suprotan smjer i frontalno se zabili - ispričao je svjedok nesreće.

Koliko je sudar bio jak svjedoči i činjenica da su uz vozila Hitne pomoći pozvali i helikopter. Sletio je na livadu uz cestu kako bi preuzeo čovjeka.

- Jedan ozlijeđeni prevezen je helikopterom u KB Dubrava, a druga dvojica u Kliniku za traumatologiju i KBC Sestre milosrdnice u Vinogradskoj - rekli su iz PU zagrebačke i dodali kako je očevid u tijeku.

Promet ondje trenutno teče uz regulaciju prometne policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026