Težak sudar kraj Jastrebarskog: 'Frontalno su se zabili, stigao je helikopter po jednog čovjeka'

Tri čovjeka ozlijeđena su u teškoj prometnoj nesreći koja je dojavljena u 17.05 sati iz Bregane Pisarovinske nedaleko od Jastrebarskog. Kako je potvrdila policija, sudarila su se dva automobila.

- Stariji vozač je išao is smjera Zagreba, a dva mlada dečka iz smjera Pisarovine. Navodno su se svađali pa su prešli u suprotan smjer i frontalno se zabili - ispričao je svjedok nesreće.

Koliko je sudar bio jak svjedoči i činjenica da su uz vozila Hitne pomoći pozvali i helikopter. Sletio je na livadu uz cestu kako bi preuzeo čovjeka.

- Jedan ozlijeđeni prevezen je helikopterom u KB Dubrava, a druga dvojica u Kliniku za traumatologiju i KBC Sestre milosrdnice u Vinogradskoj - rekli su iz PU zagrebačke i dodali kako je očevid u tijeku.

Promet ondje trenutno teče uz regulaciju prometne policije.