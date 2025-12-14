Težak život naših zastupnika: U 2025. su radili tek 122 dana...

Zamislite oglas. Radi se 122 dana u godini, a ne radi 243 dana. Stručna sprema nije potrebna. Plaća 4000 do 4500 eura. Dodatne beneficije osigurane, poput prava na smještaj, dodatka za rad na terenu, plaćeno svako službeno putovanje. Ovih 122 radnih dana se i ne morate pojaviti na poslu ako se ispričate... Čak i oni najlakovjerniji bi prvo pomislili da se radi o nekom od brojnih lažnih, prijevarnih oglasa kojima se hakeri žele domoći vaših podataka. Ali ovako bi zaista izgledao oglas za posao saborskog zastupnika. Saborski zastupnici su izgurali još jednu "tešku" godinu. U ponedjeljak će glasovati, a onda odlaze na odmor do 15. siječnja.

Prema službenom rasporedu dnevnih redova, ove godine su odradili 122 dana zasjedanja. Brojne dane je sabornica bila poluprazna ili prazna, a obveze dolaska se većina morala držati petkom kada se zakoni izglasavaju. Najmanje su ove godine radili u svibnju, tek 4 dana. Jer bili su lokalni izbori, pa kandidirali se saborski zastupnici ili ne, svi su dobili slobodno. Plaća od 4000 do 4500 eura je naravno ostala. Pauza je redovno i pred Uskrs. A tijekom ljeta su tu dva mjeseca stanke u špici sezone - od 15. srpnja do 15. rujna. Do te pauze su ove godine odradili 78 dana, a nakon što su se vratili s odmora 15. rujna do sutra će odraditi dodatna 44 dana. I to je to.

Prije božićnog i novogodišnjeg odmora, izglasat će važne zakone. To jest, izglasat će ih vladajuća koalicija predvođena HDZ-om u kojoj je Domovinski partner "mlađi" partner. Najsporniji zakon je onaj o prostornom uređenju koji je kritizirala i lijeva i desne oporba, ali neke dijelove i struka. Taj zakon nosi i urbanu komasaciju s pravilima da će i većinski privatni vlasnik zemljišta moći izvlastiti manjinske vlasnike, lakše dozvole investitorima ako duže od tri godine čekaju lokalne planove, zabranu širenja građevinskih zona ako postojeće nemaju infrastrukturu, uređuje i etažiranje u turističkim zonama...

Usvojen će biti i zakon kojim naplatne kućice postaju prošlost na autocestama. Od ožujka 2027. godine bi se trebalo plaćati automatski, putem očitanja tablica ili ENC-om. Također, nakon puno godina prijepora, donosi se zakon po kojem će Trgovska gora, odnosno bivša vojarna Čerkezovac pored Dvora postati novo odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada. Taj otpad dolazi iz nuklearne elektrane Krško i Hrvatska od početka 2028. godine mora početi preuzimati i zbrinjavati svoju polovicu otpada. Zakon stvara temelj za izgradnju, ali tek trebaju biti napravljene studije o načinu gradnje kako bi se maksimalno zaštitila ugroza stanovništva i okoliša.