Theresi May zbog Brexita u parlamentu prijeti novi poraz

Britanska premijerka Theresa May mogla bi u četvrtak doživjeti novi poraz u parlamentu u vezi svojeg plana da ponovno pregovara s EU-om o sporazumu o Brexitu, što bi potkopalo njezino obećanje europskim čelnicima da bi, uz stanovite izmjene, britanski zastupnici mogli prihvatiti sporazum o razdruživanju dogovoren u studenom.

Simboličnim glasovanjem u četvrtak, kako tumače Mayini suradnici, zastupnici bi trebali prihvatiti njezin plan da osigura izmjene sporazuma o razdruživanju s EU-om, čime bi dobila više vremena da ispuni njihova očekivanja u vezi zaštitnog mehanizma za granicu na irskom otoku.

Smatraju, naime, da će zbog tog mehanizma Britanija ostati previše vezana uz EU na neodređeni rok ili da će Sjeverna Irska biti odvojena od matične zemlje.

No zagovornici 'tvrdog' Brexita u Konzervativnoj stranci nezadovoljni su zbog toga što May ne prihvaća mogućnost izlaska iz EU-a bez sporazuma, što May opovrgava, ističući da će Britanija po zakonu izići iz EU-a 29. ožujka bez sporazuma ako se ne postigne dogovor.

Pobuna, čak i ako je riječ o simboličnom glasanju, bila bi novi udarac za May, koja europskim čelnicima uporno tvrdi da će, ako joj ponude nove ustupke, uspjeti osigurati većinu u parlamentu.

Ministar trgovine Liam Fox pozvao je zastupnike da podrže premijerku, upozorivši: "Naši europski partneri će gledati".

Više od 40 bivših britanskih zastupnika pozvalo je vladu da produlji članstvo u Uniji ili omogući održavanje drugog referenduma, čemu se May izričito protivi, prenosi The Times.

Ne bi li spriječili Brexit bez sporazuma, nekoliko zastupnika pokušat će u četvrtak u parlamentu progurati svoje alternativne prijedloge, uključujući zahtjev da se održi drugi referendum, da se Brexit odgodi ili čak da se povuče odluka o izlasku iz Unije.

Nije jasno hoće li išta od toga skupiti dovoljno potpore, a zastupnici koji žele odgodu Brexita kažu da će pričekati do novog kruga glasanja koji je May obećala za 27. veljače kako bi se izjasnili.